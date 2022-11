FILIP CAR ULAZI U “ZADRUGU”: Zvanično POTVRDIO sva NAGAĐANJA javnosti – Jedva čeka da se POJAVI?!

Valentina Stanković tokom svog izlaganja otkrila je kako joj se Lazar Čolić Zola udvarao i mazio je, iako je pričao kako mu se sviđa Anita Stanojlović, koja je sa druge strane izjavila da čeka Filipa Cara da uđe, a Zola je potvrdio da će se to i desiti uskoro. Prvo da kažem, ovde će možda da kažu da sam ja zaljubljena u Zolu i da ovako pričam. Ja sam mislila da smo prijatelji. Ali prijatelji ne pričaju o februaru (njen 18. rođendan), mazi me. I da mi se sviđa, ja nikome ne bih to rekla zbog Miljane, znam koliko se vole. Ne bih to rasturila. Rekla sam mu da sam tu kao prijatelj – pričala je Valentina.

– Malo lažeš sad – dodao je Zola.

– Sinoć me je mazio po nogama kad je bio pijan. Htela sam da stanem na njegovu stranu, ali sam shvatila da se igra sa svakom. Nije u redu to što rade Anita i Zola. I ona je rekla da čeka Filipa Cara – dodala je ona.

– I ja čekam da mi dođe brat – rekao je Zola.Pa neće tebe da g*zi, nego nju – ubacila se Zorica Marković.

– Valentinice, zašto mi pričaš koliko voliš da se s*ksaš, zašto me masiraš ako smo prijatelji? – skočio je Čolić.

– Sad sve ovo izmišlja zato što ga je povredilo. Izmišlja! Nisam ti rekla u takvom kontekstu, bilo je još nekoliko ljudi tu – odgovorila je Valentina.

– Pričaš da se Anita meša, a ti bi se i te kako umešala. Vidim ti i sad u očima – rekao je Zola.

– Dala sam ti sve, rekla iskreno šta mislim, rekla da neću da se mešam u tvoj odnos sa Miljanom. Videćeš kako ću da se ponašam prema tebi, baš zato što si lagao! – dodala je Valentina.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari