SLIJEDI SKANDALOZNA SEDMICA – ONI SU IZABRANI ZA POTRČKE: Svi zanijemili kad je izgovorio imena

– Nek ustanu Miljan i Jelena Golubović, jedan bračni par, Maja i Bilal, Anita i Zola i Miljana i Bebica…Moji potčci ove nedjelje će biti Zola i Miljana, ja mislim da je ovo najzanimljivije i da je ovo prava ljubav – rekao je Sauer, pieš Novi.

– Da nije vrijeđao Željka, da nije mene ponižavao, mogao bi da viđa Željka. Bili bi u normalnim međuljudskim odnosima, pošto je rekao da mu je glavni cilj Željko – rekla je Miljana.

– Ja govorim da je u pravu, ona i dalje – rekao je Ivan.

– Što se tiče izbora potrčaka, ja sam mislila da je ljubav, međutim nije. Ovdje se igra igra. Ja sam se malo igrala, više ne. Zaklela sam se u Željka i do kraja rijalitija neću komunicirati sa njim – dodala je Kulićeva.

Milan je dao riječ Nenadu Macanoviću Bebici kako bi prokomentarisao.

– Iskreno, nisam očekivao da će biti oni potrčci, ali kad ih je izabrao, vidjećemo šta će da bude – rekao je Bebica.

– Pošto je on meni to već rekao jučer, to je klasična njegova igra prema tebi. Hoće da iskoristi tvoje emocije i želju, da bi te uporedio sa djevojkama za jednu noć, da te napravi opet najgoru. Nisi više mala. Ja moj mozak i moju pamet ne mogu da sipam u tvoju glavu – rekla je Marija.

