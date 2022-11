ZVEZDAN PRIŠAO ALEKS ZA CRNIM STOLOM KAD JE ČUO: Otkrila da li je zaljubljena u njega, MUK U BIJELOJ KUĆI

Nisam ja neki doktor nauka d aobjašnjavam šta je dvolično i d aglumim pamet ljudima koji pokazuju razna poniženja. Glupo mi je da posle Sanjinog izlaganja ne kažem da Milica nije dvolična jer je ona pokazala u odnosu sa Aleksandrom – rekao je Peca.

To nije ljubavno pismo, ja sam objasnila zašto se to desilo. Pokazala sam emocije prema jednom jedinom dečku, ili on, ili niko. To znači da u budućem periodu niko. Dečko koji se spominje, ja ću rešiti sa njim, popričati tačnije – rekla je Milica.

Dejane volim te najviše na svijetu i jedva čekam da se vidimo. Baš mi fališ i sanjala sam te. Prvo uvijek govore zavist, ljubomora, glupost, sujeta. Ja ću pričati, a to je istina. Ljudi kuju teorije, zavere i priče da pbi oskrnavili mene. Nisam nikome uradila loše osim Miljanu. ja sam ovde na piku jer sam sa osobom sa kojom sam. Jesam grešila, pravila greške i budalaštine. Htela sam da uradim nešto da bih imala kontakt sa svojom voljenom osobom zarad ljubavi i nije mi žao jer ga volim najviše na svetu, a to je moj problem. Nisam verovala u priče koje su pričane, branila sam Milicu, pa mi je Anđela rekla da mi je plasirano samo jedan posto stvari koje se dešavaju – rekla je Aleks.

Milica ima kao tajnu da si bila ili si još zaljubljena u Bilala – rekao je Mića.

Pretpostavila sam da će se tako nešto plasirati – rekla je Aleks.

Ja prvi put čujem to od tebe. Priča se da je još u nekog zaljubljena – rekla je Milica.

Lako je reći Milica ti sprema teoriju, reci Mićo ko joj još sprema – rekao je Miljan.

Ti imaš neke veze, ja kažem – rekao je Mića.

Dabogda poginuo ako je tako. Nema me nigdje – rekao je Miljan.

Da je bakša bila vođa bio bi skandal večeras – rekao je Mića.

Ko je zaustavio taj skandal? Ja. nek ti drug kaže – rekao je Miljan.

Neka mi neko kaže, aha kapiram. Ja se odavno sklanjam od čovjeka jer ispada kako ispada, a ja to znam odavno – rekla je Aleks.

Svi pričaju po kući da si zaljubljena u Zvezdana – rekla je Bakša.

Jedna osoba je htjela da stavi tebe i Zvezdana u izolaciji da to projvere – rekao je Miljan.

Znam ja da ti (Bakša) nisi to rekla – rekao je Zvezdan, pa pitao ko je rekao i nije dobio odgovor.

Ovdje ima ljdui koji spletkare, prave velike probleme – rekao je Miljan.

Neke osobe koje su ulazile od spolja su meni, nikad neću reći koje, su meni rekle da sam povezivana sa Zvezdanom, nije Anđela. Mi nikad nismo imali flert i komunikaciju pretjeranu, tamo sam sjedila kad sam imala onaj problem. Znam da sam povezivana sa ovim čovjekom- rekla je Aleks.

Pričao sam sa njom u društvu od troje, četvoroo, petoro. Rekao sam ti da bi nas odavno spojili da smo više pričali – rekao je Zvezdan.

Niti smo se družili, niti me je savjetovao kao određene zadrugarke, niti me je tješio – rekla je Aleks.

To ko priča, pričaju ljudi ovde, a zašto pičaju e to je naučna fantastika – rekao je Zvezdan.

Bebica je rekao da je Aleks zaljubljena u tebe – rekla je Bakša.

Kad sam ušla bila sam spremna da će me povezivati. On je oženjen, ima djevojku, ja zauzeta i tako ću i izaći i nikad neću prevariti svog dečka. Da dođe ne znam ko, pedeset najjačih frajera i da mi ne znam šta serviraju i poklone, nikad neću prevariti Dejana – rekla je Aleks.

Moje udvaranje prema tebi ne postoji. Sekund mi se nisi udvarala, čak na početku nismo ni pričali nešto – rekao je Zvezdan.

Ja sam Bakšu zamolila da me stavi za omiljenu jer nisam željela da budem u kući jer se osjećam loše i nisam raspoložena, nisam dobro – rekla je Aleks.

Ja sam rekao da poštujem tvoju vezu i neću nikome da pravim ništa. Tebi su tvoji drugari odma trebali da kažu, a ne kad sam ja rekao. Ako ti kažeš i vjeruješ da ti je Marko prijatelj, a on ćuti i neće to da ti kaže… Mića nije stigao da ti kaže jer nije stigao na taksi – rekao je Miljan.

Ja sam čuo ptiču prije ove emisije – rekao je Mića.

Nemojte se praviti ludi da ne znate odakle to ide. Garantujem glavomd a Mića zan od koga kreće – rekao je Miljan.

Ovdje u tim pričama mene nema. Meni dođu i kažu. Esencija zla i sve t epriče ide iz jednog centra. Zna se, malo uključite mozak i znaćete od koga sve ide. Zna se ko khoga ne voli – rekao je Mića.

Ja ću navesti random nekoga, evo Boža jer sam mu izjavila ljubav i rekla sam da sam zaljubljena, a on provodi vreme sa ostalim djevojkama – rekla je Aleks, piše Novi.

