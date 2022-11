Dejan Dragojević prvi put o raskidu sa Aleksandrom: Ima milion žena, vjerujem da ona to zna!

Dejan je nakon afere prvi put odlučio da otkrije da li je donio odluku da raskine sa Aleksandrom Nikolić, te je potvrdio da li je stavio tačku na njihovu vezu i da li će je čekati nakon izlaska iz Zadruge, piše Republika.

– Nisam je ostavio, mene ne mogu da pokolebaju naslovi, klikovi, portali, ja sam siguran u nju i u našu ljubav. Vjerujem da ona zna da je to tako… I ja sam bio u rijalitiju, znam kako to ide. Milion žena ima ali me to ne zanima. Sa njom planiram nešto… Koliko god ljudi pokušavali da spominju prošlost, griješe, jer kada bi ja govori o njihovoj, ne bi im bilo dobro. Loš postupak i bezuspješan što se mene tiče.

