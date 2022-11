NEOČEKIVANA ODLUKA PRODUKCIJE – JOŠ JEDNO VANREDNO UBACIVANJE! Pored Marije Kulić u Zadrugu je UŠLA I ONA

U toku emisije “Vanredno ubacivanje”, Marija Kulić se uselila u Bijelu kuću i odmah napravila rusvaj svojim komentarima, a potom je voditeljka Dušica Jakovljević otkrila da na imanje stiže još jedna bivša zadrugarka, piše Srbija danas.

Nova takmičarka “Zadruge 6” je Anđela Đuričić, takmičarka koje je oduševila mnoge prošle sezone.

– Prošle godine nisam znala šta me čeka i nisam znala kako funkcioniše, ali malo je teže jer ponovo sve ispočetka. Ja verujem u sebe, kakva sam takva sam i takva sam se dopala gledaocima. Nadam se da ću da opravdam svoja očekivanja. Meni je bilo smešno što je njima čudno prošle godine što sam takva. Meni je drago što sam pkazala da postoje normalnije, edukovane i kulturne devojke, ostaću pri tom stavu – pričala je ona.

– Bilo je priče da li ti se neko dopao, Fran, Car, Mensur… Sigurna sam da će o tome biti priče kad uđeš, uvek se komentariše da je neko nešto čuo i video. Je l’ ulaziš opet kao slobodna? – pitala je Dušica.

– Da, kao slobodna. Za sad mi se niko ne dopada i nadam se da ću ostati slobodna, stvarno sebi to želim. Ja stojim iza svakog svog postupka. Što se tiče momaka koje si navela, prijateljski sam nastrojena i svaki mi je poželo da dugo ostanem i budem kao prošle godine. Među njima nije Mateja, on je ostao u “Zadruzi 5” – govorila je Đuričićeva.

– Ja sam čuo da je Mensur danas došao u Beograd, da li te je ispratio? – pitao je Darko.

– Nije, samo mi je poželeo da budem normalna, kao što jesam i sreću, preko poruke – rekla je Anđela.

– Spekulisalo se tokom leta o tvom i Mensurovom odnosu. Milici je to bio trn u oku, šta misliš kako će ona da te dočeka? – pitao je Darko Tanasijević.

– Milica, osim za Mensura, pred sam kraj “Zadruge 5” je komentarisala da je treba da idem kući, meni su to poslali kad sam izašla. Ako smo se družile, što ne kaže u lice? Da li je ona osetila možda da se ja njemu dopadam jer je ona zaljubljena… Ona je mene negativno komentarisala, iako je želela da provodi vreme sa mnom. Nemam ja problem sa tim, moje pravo lice može da se vidi u svakom trenutku, kao što ćete i da vidite. Što se tiče Mensura, nema veze sa tim. Oglasio se on, kao i ja . Stojim iza svega za Mensura, on je muškarac koji se na pravi način ponaša prema jednom devojci. Mi zaista nemamo ništa više – pričala je ona.

– Družila si se sa Carem da li znaš nešto o njegovom dopisivanju sa Milicom i aferi “Sneg”? – pitao je Darko.

– Ja sam jako dobra sa njim i ne znam stvarno ništa o tome. Ja ne volim da lažem, znam nešto. Ne mogu ja, glupo mi je. Ja znam za dopisivanje, ne znam da je bilo nešto… Meni je nekako neprijatno da kažem. Baš je kako je Maja rekla, Maja nije slagala – govorila je Anđela.

– Čije ponašanje ti se najmanje dopada? – pitala je novinarka.

– Ljudi koji su neprimjetni i kojima ne znam imena – rekla je Anđela.

Anđela Đuričić je stigla u Zadrugu. na vratima Bijele kuće dokčekao ju je Lepi Mića, a zatim je ušla i obratila se svima.

– Ne mogu zasebno da se javljam.Ja sam Anđela Đuričić došla sam da se družimo i komentarišemo. Da obnovim neke stare ratove ili neke nove započnem. Nikome dužna neću ostati. U svom stilu ću svima da odgovaram, moj jezik je uvek tu da se o svima razveže – rekla je Anđela.

