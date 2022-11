“TI NISI GLUMICA, NEMAŠ GOVOR I DIKCIJU, SAMO SI RIJALITI IGRAČ!” – Zadrugari stavili Jelenu Golubović na STUB SRAMA, svi protiv nje

– Zaista volim kad su ljudi inspirativni, kad govore šta misle, kad govore argumente, činjenice. Kad neko nešto ima, neka kaže u lice. Više volim iskrenog neprijatelja, nego lažnog prijatelja. Najveći problem imam sa Urošem, ne čita dovoljno knjiga, nije verbalno jak, svaki duel mu se završava fizičkim kontaktom. Krade proteine, baca, iživljava se, to nije rijaliti. Ja važim za najvećeg fer plej igrača. On je podmukao i perfidni igrač. Prva nikome porodicu ne diram, ko mi dira, vraćam. To nisam zaboravila. Fizički dodir nisam nikome oprostila. Poručila sam mami da tuži Uroša, da ne bi zastarilo, neke stvari zastare posle 3 meseca. To njegovo polivanje je smišljeno, sa predumišljajem. Iz nehata je jedno, ovo drugo i mnogo teže. Osim što sam rediteljka, ja sam i licencirani medijator.

Jelenu su prekinuli Nenad Aleksić Ša i Zorica Marković.

– Šta si ti riješila kao medijator? – pitao je Nenad Aleksić Ša.

– A šta treba da budeš medijator? – ubacila se Zorica Marković.

– Da nisi osuđivan, da si državljanin te zemlje i da imaš minimum 180 EPSB. Ja imam 300. Od 5.000 dozvoljenih, nas ima 1.500. Medijator miri ljude, da li to ugrožava tebe? – uzvratila je Jelena.

– Malo mi je neozbiljno to, ljudi da idu kod tebe, a to je ozbiljna profesija. Znači medijatori mogu da vade s*se? – nastavila je pjevačica.

U raspravu se uključio i Miki Đuričić.

– Jelena, cijeli svijet zna da nisi reditelj – dobacio je Miki Đuričić.

– Imala sam dva pečata, sa 23 godine sam bila u udruženju. Gostovala sam sa predstavom, živjela od toga, ne znam gdje nisam igrala, imala menadžera – rekla je Jelena.

– Jelena, ti rediteljka nisi, ti si rijaliti igrač. Ti ne znaš da glumiš. Ne možeš da završiš glumu sa takvom dikcijom, nemaš pokrete, nemaš govor, ne znaš da recituješ – nastavio je Đuričić.

– Moje predstave su bile pune! Neki ovde nisu ni rođeni kad sam započinjala pozorišnu karijeru. A za medijaciju je bitno da niste osuđivani, da imate minimum 180 EPSB i da ste državljani zemlje. Problem je što ljudi ne umiju da se izražavaju, ne umiju da riješavaju konflikte realno, nego krađom i polivanjem. To nije šou. Ljudi hoće iskrenost. Ja sam dupla pobjednica na ovoj televiziji, zato što sam iskrena i umijem da se mentalno nosim sa većinom. Ja cijenim kad je neko mentalno jak – poručila je Golubovićeva,

Marina Popović, koja je takođe medijator, je skočila.

– Da li sada pričamo o međuljudskim odnosima ili o sebi. Mogu i ja da pričam šta sam radila – pobjesnila je Marina.

– Marina, predstavite nam se. Kad ste prvi put počeli da radite? – ubacio se Ivan Marinković.

– Prvi put sam krenula da radim u Nišu, pa onda Beograd i tako dalje – pričala je ona, a Jelena je i dalje vodila svoju priču.

– Vadi s*su da se igramo, jelena nakazo – krenuli su horski da pjevaju zadrugari.

– To samo kad ja hoću, nije fora. Ja sam pokazala, nek pokaže neko drugi – poručila je Jelena, piše Kurir.rs.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari