U sjećanje na divnog Mladena: Miraj Grbić, Marija Šerifović i Nedim Sladić poslali važne poruke

Ovaj mladić je sebi oduzeo život nakon jednog video snimka na društvenim mrežama na kojem je bio žrtva ismijavanja, a kojeg je snimio jedan od radnika pumpe na kojoj je Mladen trebao da radi.

“Prije svega treba znati da ljudi sve što govore o vama govore iz svoje perspektive. Prema tome, ukoliko je neko zajedljiv ili negativan i uživa u tuđem bolu, to je zato što on ne zna za bolje. Ovakve stvari su se nažalost dešavale i prije, no nisam želio da reagujem. Razlog zašto sam sada odlučio to učinim je da ukoliko nešto kažem možda neko kome to treba može to čuti i možda može pogledati život sa neke druge tačke. Vidio sam da je mladi čovjek sebi oduzeo život jer je bio žrtva cyberbullynga. Siguran sam da postoji još mnogo ljudi koji imaju osjećaj da dalje ne mogu i ne znaju kako dalje”, započinje Miraj ovu temu.

On smatra da je mentalitet ljudi na ovim prostorima takav da mnogi misle da je pokazivanje emocija znak slabosti, što je netačno.

“Ko god prolazi kroz ovakvu situaciju, reći da nema izlaza izgleda kao opcija, ali u tom trenutku bi trebalo stati i zapitati se je li to zaista tako. Kada nema puta kojeg naših pet čula mogu vidjeti, to su momenti kada se otvore putevi na koje nismo mislili niti obratili pažnju. Zato se ljudski životi mijenjaju. Vi ste puno više od osobe koja pati, vi ste cijeli svemir. Ukoliko pomišljate na samoubistvo, samo stanite i zapitajte se postoji li drugi način. Vjerujte da on uvijek postoji. Čuda postoje”, između ostalog je naveo.”

Osim njega, povodom ovog događaja oglasila se i srbijanska pjevačica Marija Šerifović koja je poslala kratku, ali jasnu poruku.

“Nema više ljudi. Samo zvijeri”, napisala je Marija na Twitteru uz fotografiju ovog mladića.

Poznati bh. meteorolog Nedim Sladić je pored poruke citirao i jedan ajet iz Kur’ana koji govori upravo o ružnom govoru.

“Prije odlučite se na tešku riječ, definitivno nije zgoreg pročitati ovaj hadis i automatski odvratiti se od činjenja lošeg:

‘Teško se onom ko nešto priča kako bi zasmijavao sagovornike i laže. Teško njemu, teško njemu.” (Sahihul-džami’, 7136)

Laku noć, uz želju da od danas i svakog narednog dana budemo bolji i osjećajniji ljudi”, napisao je Sladić, piše Radiosarajevo.ba.

Nema vise ljudi. Samo zveri. 💔 https://t.co/9XbvxVJCS4 — Marija Serifovic (@futomaki) October 29, 2022

