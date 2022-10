MAJA FINANSIRALA DEČKA ZATVORENIKA: Nosila mu PAKETE u Valjevo! Taki ludio OD BRIGE – procurili detalji!

Redovno komentariše ponašanje svoje kćerke jedinice, koju je odgajio kao samohrani otac, i barabar sa njom dijeli medijsku slavu.

Svoju kćerku obožava i opisuje je kao veselu, vrcavu, prelijepu djevojku iz Beograda i naglašava da se zbog nje nikada nije oženio, da mu je ona cijeli svijet, a sada je otkrio i zanimljivosti iz njenog ranijeg perioda.

– Maja je uvijek bila specifična i kada je imala tri godine uvijek je pravila neke probleme – počinje Marinković, i dodaje:

– Baš sam skoro pomjerao krevet i našao sam gomilu njenih telefonskih kartica. Ko zna sa kime se i kada dopisivala. Mala djeca su mala briga, a velika djeca su velika briga. Ona je sada svoja na svome, uspjela je u životu, poznata je i dijete je Pink televizije – kaže Radomir, i osvrće se na ljubavni život svoje jedinice koji intrigira javnost.

– Uvijek je imala neke dečje veze. Već sa 17 godina je upoznala dečka u kog se mnogo zaljubila. Vraćali su se iz izlaska i njega je uhapsila policija, bio je problematičan. Ona je nabavila neku dozvolu i svakog prvog je nosila u zatvor paket tom dečku. Jako je lojalna kada nekog zavoli. Tada nije radila i svaki mjesec mi je tražila 300 evra da tom dečku napravi paket. Sjećam se, bio je snijeg i taj dan za Novu godinu odluči da ide da mu nosi paket. Tražila mi je da je odvezem na voz, pa da ona dalje ide sama za Valjevo. Ja kažem: “Majo, pa nećeš da čekaš Novu godinu?”. A ona meni: “Ali Taki, i njemu je Nova godina”. Ja čistim auto i krećem da je vozim, sve mislim u sebi gdje na voz da je ostavim, kako će dalje do Valjeva, od brige hoću da poludim. I odvezem je ja u Valjevo da dečku odnese poklon. Idu mi suze na oči što vozim kćerku da vidi dečka zatvorenika. A kad je on izašao iz zatvora, bili su još dva mjeseca zajedno i razišli su se – otkriva Taki.

Marinković se osvrnuo i na činjenicu da mu je kao samohranom ocu najteže bilo da Maji objasni zašto nema majku kao sve druge djevojčice.

– Najgore mi je bilo kada su praznici, pa dijete uvijek očekuje mamu na vratima, a ona nekad dođe, bude tu deset dana, pa je onda opet nema po tri mjeseca. Pa opet dođe, pa je nema tri godine. Za Božić ja napravim paketić i stavim da je sačeka ujutru, kažem joj bila je sinoć mama ostavila je poklon, ali je morala da ide, žurila je. Ona poslije danima pita kad će mama doći, smišljao sam uvijek neke izgovore. Bilo je jako teško – sa suzama se prisjetio Taki.

Taki je priznao da je uvijek modirao Maju i da nije insistirao na tome da radi kućne poslove, pa danas bukvalno ne zna ni jaje da isprži.

– Maja ne zna da kuha. Prošle godine kada je uzela stan i preselila se, zvala me je da me pita da li se jaja peku na ulju ili na vodi. Ja sam se šlogirao, došlo mi da bacim telefon. Nju to ništa ne zanima, ona samo kuca u telefon i naručuje haljine preko interneta – kaže otac rijaliti učesnice.

Taki se prisjetio i nestašluka svoje kćerke, koji se, srećom, nije fatalno završio.

– Otišla je jednom prilikom kod drugarice koja je imala bazen. Maja je skočila u bazen, pa i ona za njom, a sve to je bilo na terasi. Prevrnule su cijeli bazen sa terase i pale dole. Sva sreća, nisu se povrijedile, a moglo je da bude strašno – ispričao je Marinković, piše Srbija danas.

