“ON JE KUKAVICA! DA ZBOG JEDNE OGREBOTINE PRIJAVI MAJU!” Taki žestoko opleo po Urošu Ćertiću

Voditeljka Dušica Jakovljević je ugostila Radomira Takija Marinkovića, oca aktuelne zadrugarke Maje Marinković.

– Maja je sinoć rekla da joj fali haos – rekla je Dušica.

– Kao što meni pravi cijelog života. Mislio sam da će biti mirna luka sa Markom, ali ne. Bilal i Maja su simpatični, dragi, lijepo je što ide na osmijeh. Volio bih da Maja ostane ovakva kao na početku – rekao je Taki.

– Kako ti se čini situacija u “Zadruzi”, Majin odnos sa Urošem? – pitala je Dušica.

– Katastrofa. Ne podržavam nasilje, ali omaklo joj se. On je pričao sve najbolje o njoj, na kraju Maja najgora, ja slijepac. Kontradiktoran je. On je povrijeđen momak kojeg je Maja odbila. On je spajao krevet. Momci kaskaderi su vitezovi koji skaču kroz vatru. On da zbog jedne ogrebotine prijavi Maju, ne ide. To je kukavica. Ja sam preživio svašta, od najstrašnijih uvreda, do najljepših stvari, mene to više ne pogađa (šta pričaju o njemu) – dodao je Marinković.

