ISPLIVAO SNIMAK! Tražio informacije iz SPOLJNJEG SVIJETA: ČEKA SE ODLUKA PRODUKCIJE! Dejan ga raskrinkao do srži

Protekle noći u Belu kuću se na iznenađenje mnogih, uselilo dvoje novih zadrugara koji su podigli velu kuću na noge – Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola.Dejan Dragojević, pobednik pete sezone ovog rijalitija ispratio je ulazak novih/starih zadrugara, pa je pobesneo kada je video šta je uradio Miki Đuričić.

Naime, Dragojević je priložio snimak zbog kojeg se brutalno obrušio na Đuričića.Na snimku se vidi kako Miki traži informacije iz spoljnjeg sveta od svog prijatelja Zole, a podsetimo, nedavno je nastao pravi haos kada je u Belu kuću ušla Palčica, te je Aleksandra, nakon afere “Čokoladica” pokušala da od nje izvuče informaciju da li ju je Dejan ostavio, a Đuričić je žestoko izvređao zbog toga.Dejan je okačio kompilaciju Mikijevog vređanja Aleksandre zbog njenog postupka, a ona na kraju i njega koji priča sa Zolom, a potpm izneo svoj stav i Mikija nije nimalo štedeo:Miki ljudski g*vnar. Psihički je urnisao Aleksandru koja to nije zaslužila… A isto to za šta je nju osudio je uradio i ON… Eto zašto ja kažem da je loš čovek i da brine samo o svom dupetu… Dva puta je pozivao da Veliki šef kazni Aleksandru, devojka koja je dosla da zaradi i da pokuša nešto, ali onda ti dođe neko ko je sprcao svoje godine u d*pe, trpao brašno kao blesav i kockao do jutra… Trošio dedovinu na poroke, ali onda kad dođe neko mlad i pokuša da se promeni i da se izbori, onda ide sabotaža neuspelih abortusa… I dalje tvrdim da njegov ugriz trulih zuba nosi ozbiljne bolesti, sam njegov poljubac je štetan… Unutrašnjost čoveka se manifestuje na izgled, truo je iznutra, truo je i spolja, truo mu je i obraz, trulo mu je ponašanje prema ženama, truo je ceo, jer ima kući ženske osobe, a i dalje govori kako bi prebio sve žene i da može opet da robija… Nije velika razlika između njega i onog silovatelja, sindrom različit, ali kajanje u tim postupcima nema.. JEDNOM PRESTUPNIK UVEK PRESTUPNIK… Toliko, odjavljujem se i dokazujem zašto vređam neke ljude! – napisao je Dejan.

Facebook komentari