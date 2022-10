BIRALA IZMEĐU DEJANA I FILIPA CARA: Dalila otkrila ko je bolji čovjek

Otkrila je i ko je po njenom mišljenju bolji čovjek.

-Što se tiče moje sezone – ne ponovilo se. Ne bi tako uradila i sa tom osobom. Izabereš pogrešne osobe, i prestaneš da vjeruješ drugim ljudima zbog toga. Ako krenu sumnje u nekog, uvijek ćeš da sumnjaš. Ako bi bilo suđeno da se desi razvod u rijalitiji, bez problema bi to uradila, ali ne na način na koji sam uradila. Ogradila sam svoj odnos sa Filipom, a napadala sam osobu koju nisam trebala. Način na koji sam to uradila, ne bi dopustila sebi to opet – prisjetila se Dalila.

-Sada kada je sve prošlo, ko je bolja osoba Dejan ili Filip? – upitala je Ana.

-Niko od njih dvojice. Nisam ja neko ko treba da donosi sud o tome. Prema Dejanu sam ispala loša, a Filip je ispao loš prema meni. Jedni drugima smo napakovali loše stvari, to je začarani krug. Oni za sebe smatraju da su dobri ljudi. Neka njihove buduće donose sud o tome – rekla je Dalila, pa dodala:

-Ja znam ko je bolji čovjek, al je nezahvalno da govorim o tome. Znate ko je bio bolji prema meni, piše Pink.

