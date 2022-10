“NEMA ZETA BLIZU NJE, ALEKSANDRA NEMA KONTROLU!” Car o Nikolićkinim TAJNIM RADNJAMA – prevarit će Dejana?!

Filip Car, superfinalista pete sezone “Zadruge”, često se pominje i u aktuelnoj, šestoj sezoni, a sada je za domaće medije prokomentarisao sva aktuelna zbivanja.

Na početku razgovora, Filip se osvrnuo na odnos svoje bivše djevojke Maje Marinković sa Bilalom Brajlovićem, koji ga često pominje u Bijeloj kući.

– Nemam ništa specijalno protiv tog Bilala, ali ne bih voleo da me previše uzima u usta jer se ne poznajemo. Nema razloga da me stalno provlači u lošem kontekstu, i prije nego što je ušao u “Zadrugu”, i prije ove priče sa Majom. A ona… Mislim da sve što radi u “Zadruzi” radi sa velikom dozom neiskrenosti. Da l’ me spominjala u dobrom ili lošem kontekstu, postalo mi je svejedno, jer me apsolutno ne zanima ona, pa čak ni kao prijatelj. Pričala je da će mi j*bati mater, ako uđem u “Zadrugu” i budem sa nekim, pa sve i da ne budem ni sa kim. Ne bojim se njenih prijetnji, ona me ne zanima ni u kakvom kontekstu – kaže Car, koji smatra da mu, kada bi ušao u “Zadrugu”, Bilal ne bi bio nikakva konkurencija.

– Bilal pokušava da u nekim stvarima bude kao ja, ali ja sam te stvari radio spontano, situacija mi se sama namještala tako, a on sve to pokušava na neki način da uradi. Ipak, vide ljudi da je to blijeda kopija, da to nije ni približno kako je doktor odrađivao. Želim mu sreću u njegovom učešću, volio bih da ne gradi svoju rijaliti karijeru preko mog imena. Ne može on meni biti konkurencija ni u ispijanju piva, a kamoli u zavodničkim poduhvatima – u svom stilu kaže Car.

Aleksandra Aleks Nikolić jedna je od glavnih tema zadrugara u Bijeloj kući, zbog svog odnosa sa Bilalom Brajlovićem i afere “čokoladica”, kao i potencijalnim reakcijama njenog dečka, prošlogodišnjeg pobjednika Dejana Dragojevića. U sve je upućen i Filip Car, koji je bez dlake na jeziku prokomentarisao sve ono što njegova bivša djevojka radi u “Zadruzi”.

– Pošto nema zeta unutra blizu nje, Aleksandra nema kontrolu, niti kompas. Ona će kad-tad, ako joj se neko bude svidio unutra, kiksnuti i nažalost zetu će se opet desiti pjesma od Riblje Čorbe: “Opet me je žensko napravilo volom”, nažalost. U petoj sezoni sam se nadao da je Aleksandra dosta sebe izmijenila i svoje učešće, ali unutra mi djeluje da je malo posrnula. Ne znam da li igra rijaliti ili neke stvari radi iskreno, ali svakako ih radi sebi na štetu. Jako providno i neuspješno.

O Miljanu Vračeviću je ovih dana pisao pjesme na Instagramu, a sada je za Pink.rs objasnio zbog čega ga ne voli.

– Ne dopada mi se Miljan. Upoznao sam ga poslije četvrte sezone. Tokom cijele pete sezone me je u negativnom kontekstu provlačio, spominjao me u kući kao da sam s njim u vezi bio! Malo u pozitivnom, malo u negativnom smislu… Možda je potajno zaljubljen u mene. Kada sam izašao iz pete sezone smo se čuli povodom tih njegovih izjava, ali nije došao u taj restoran u kojem sam ja pio piće. Mi bismo mogli da budemo dobri, sviđaju mi se njegove zaj*bancije, izjave, ali je bezveze što je izabrao da se prozivamo. Niko u kući nema taj kapacitet da se sa mnom proziva – kaže Car, koji ljepše mišljenje nema ni o Urošu Ćertiću.

– Nikako ne mirišem Uroša Ćertića, ni kao čovjeka, ni kao rijaltii igrača. Uopšte mi se ne sviđa, totalno bezvezan lik.

Bojan Boki Simić, bivši muž Ivane Šašić, družio sa sa Carem u etno-selu, uoči ulaska u Bijelu kuću. Ipak, Car nije najzadovoljniji njegovim predstavljanjem u rijaltiiju.

– Nadam se da će Boki uploviti u neki odnos, da zaboravi Ivanu Šašić i sve što mu se sa njom izdešavalo. Velika mi je misterija njihov brak i njihov odnos. Baš sam se čuo juče sa Adrijanom Limom, rekla je da gotivi Bokija, da joj se dopada i da će ga kontaktirati kada izađe napolje (smijeh). Nije loš lik, malo je pogubljen zbog svega što mu se izdešavalo.

Ivan Marinković izazva brojne kontroverze u Bijeloj kući, a novinare je zanimalo kakvo Car mišljenje ima o njemu, budući da je poznato da su on i Lazar Čolić Zola, inače Filipov prijatelj, na ratnoj nozi.

– Nije mi drago što su on i Zola u takvoj relaciji. Nisam mu ispratio pređašnja učešća u rijaltija, nikada ga nisam sreo niti pratio. Čuo sam jako loše stvari o njemu, kao rijaltii igraču, ali iskreno, od tih novih ljudi meni je on jako dobar rijaliti igrač i sviđa mi se njegovo učešće. Jedan od najboljih mi je unutra.

Ipak, postoji neko ko mu se dopada. Filip kaže da bi, kada bi ušao u “Zadrugu”, sigurno našao zajednički jezik sa Zvezdanom Slavnićem.

– O njemu imam dobro mišljenje, puno ljudi koje ja cijenim i poštujem rekli su mi o njemu ok stvari. Unutra je psihički dosta jak. Djeluje mi kao da ima dosta iskustva, pribran, miran, stabilan… Sviđa mi se kao čovjek, i u rijalitiju. Ne sudim kakvu je imao prošlost, šta je prošao u životu, ali mi je baš ok lik i sa njim bih se baš dobro slagao da sam unutra.

Za kraj, poručio je Aniti Stanojlović, koja iščekuje ljubavu romansu sa njim, da se ne nada.

– Kada se čula sa Janjušem na video-pozivu, bila je oduševljena što me vidi, kada je okrenuo telefon prema meni. Vidim da me prati i na Instagramu, reagovala mi je na neke storije. Ne pratim je, ne primijećujem, nije mi baš zanimljiva, smiješne su mi priče koje se vrte oko nje. Totalno mi je neinteresantna, piše Pink.rs.

