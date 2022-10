JEDVA DOČEKAO DA ALEKS IZAĐE IZ ZADRUGE! Ćertić opleo po Nikolićevoj – pokušava da okrene sve protiv nje!

Uroš Ćertić izabran je za ovonedjeljnog vođu i danas je imao zadatak da podjeli budžete zadrugarima.

– Milice, rekao sam ti da si dobra djevojka, ali da mi se ne sviđa tvoje druženje sa Aleks, nije ti pravi priljatelj. Odnos sa Markom mi se ne sviđa, to sam i njemu rekao, bez obzira na to jer mi je drag. Ne znam kuda to vodi – rekao je Uroš.

– Znam sve – kazala je Milica, piše Srbija danas.

– Marko MMA je vjeran djevojci svojoj to cijenim, dajem mu mali, jer nemam veći – rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari