“ĆERTIĆ DA ME POŠTUJE, NE BI JE POTKRADAO I BACAO JOJ STVARI!” – Dejan OSUO PALJBU po Urošu: “Traži PAŽNJU!”

Uroš Ćertić se sinoć javno obratio Dejanu i Davidu Dragojeviću te otkrio da ga je Aleksandra Nikolić gledala, pa poručio Dejanu da joj “pogleda pasoš”.

– Ćertić da me poštuje ne bi je potkradao i bacao joj stvari, svjesno je htio to da se sazna i da se oglasi, da može lakše da je napadne i vrijeđa, jer po njegovim postupcima traži pažnju publike, a nema je u tolikoj mjeri koju hoće. Za to mu je najbolja karika Aleks, pa je sve radio da bi ga ona napušila, a on rekao svoje pravo mišljenje… Dva sata prije toga je imao djelimično OK izlaganje, zašto baš da vjerujemo u ovo loše – upitao se Dejan, piše Srbija danas.

Facebook komentari