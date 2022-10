“ČEKA DOKTORA!” – Aleks zbog pucanja silikona MORA NA OPERACIJU? Dejan ŠOKIRAO reakcijom na ove vijesti!

Kako je Biljana Dragojević, majka Dejana Dragojevića i buduća svekrva Aleksandre Nikolić, juče objavila na Instagramu, njenoj potencijalnoj snajki, koja se trenutno nalazi u Zadruzi, je zdravlje ugroženo.

Biljana je objavila sliku na kojoj Aleksandra sjedi na krevetu i plače, a iako nije otkrila o kom problemu se radi, u komentarima ispod objave može se pročitati da Nikolićeva ima problema sa silikonom u grudima.

– Neke stvari nisu igra, mislim da treba reagovati, u pitanju je zdravlje, a od toga ništa nije važnije! – napisala je Biljana.

Vjerni fanovi Dejana i Aleksandre odmah su se uključili u apel da se Aleks pruži neophodna medicinska pomoć, a onda su otkrili i šta je Nikolićeva poručila iz Bijele kuće.

– Sinoć je Aleks rekla da nije do produkcije nego do doktora. Da mora da ceka 2 do 3 dana tog doktora koji će je operisati. Ali meni nije jasno, kao da ima samo jedan doktor koji to radi ili Aleks želi da joj baš taj doktor samo uradi operaciju, ne znam. Biće dobro sve… – glasio je jedan komentar.

Da li će Aleksandra zaista morati da ide na intervenciju ili će problem moći da se riješi i na lakši način, ostaje da vidimo u narednim danima. Ipak, ono što je svima zapalo za oko jeste to što je na cijelu situaciju izostao bilo kakav komentar i reakcija Dejana Dragojevića, naročito sada kad se oglasila njegova majka, piše Srbija danas.

