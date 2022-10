SUKOBI NE PRESTAJU: Zadrugari OSUDILI Miljana jer pokušava da ODBRANI Ćertića – On putpuno PODIVLJAO!

Miljan Vračević krenuo je svoje izlaganje za crnim stolom za vrijeme sastanka ali su ga prekinuli zadrugari koji su se urotili protiv Ćertića. Nakon što se sukob smirio, zadrugar je nastavio tamo gdje je stao i otkrio šta mu smeta u Bijeloj kući.

– Ne treba da se krade, Uroš ovo ne treba da radi, ali mene to ne remeti. Ja vas ne bih komentarisao, ali sam došao ovdje. Ako kažem da je neka devojka bezobrazna, a vi meni, kao ocu tri kćerke kažete da sam ženomrzac. Aleksandra mi je to sinoć rekla, sa Tamaris sam dala poređenje, ona je mene pitala: “Kolike ti žena ima s*se?”. Odakle ti pravo? Moja žena je meni rodila čeljad. Nemoj da ulazite u lični konflit sa mnom, a ja ovde mjesec dana ćutim, smijem se i zaj*bavam. Ja sam j*ben, pa rođen. Nećemo više da se zaj*bavmo. Uroš jeste iritiantan i pravi najveći problem, napravite nešto svoje, pa ga ugasite. Neka se izj*bu Neca i Jelena i niko neće više pričati o Urošu. Adam mali da ima snage, j*bao bi nam mamu – govorio je Miljan.

– Zna se ko je koga nazivao šinterima i kerovima, sad više nema čupanja – govorio je Mića.

– Uroš jeste hodao po tankoj granici – rekao je Miljan.

– Je l’ ti braniš Uroša od nas? – pitala je Sanja.

– Ne, nego je realan, a ti si sujetna – odgovorio je Ćertić.

– Ja se ne slažem sa dosta stvari koje on radi, ali nije jedini. Je l’ dao nekom etitketu k*rva, da se nekome sekiraju roditelji? – pitao je Ćertić.

– Nisam nikad ni u jednom rijaltiiju – rekao je Uroš.

– Smrdi ti taj fuš duks – rekao je Uroš.

– Konjuslave, gledaj na šta ličiš. P*čko, idi plati tamo račun. Popušiš ti meni k*rac. J*bem ti usta – uzvratio je Mikica.

– J*bem ja tebi taticu u g*zicu – dodao je Ćertić.

– Možeš da p*pušiš k*rac i meni, a i ocu. P*derčino, sjedi – nastavio je Bojanić.

– Miljane, da li sam ja rekao da ne shvatam da Krisitjan poslije svega nasjedne i tako odreaguje? Ti si rekao da on nije čovjek koji može da gleda – govorio je Mikica.

– On ne može da podnese nepravdu. Aleksandra, moj drug kad nešto kaže, to jako ružno ispadne. Cveto, najpakosnija si. Sinoć drvlje i kamenje po Urošu, a onda se smiješ kad nekome j*be mater. Cveto, zlobna si i jadna si. Likuješ kad Mići j*bu mater, drago ti je. Kad Uroši j*bu mater, drago ti je – rekao je Miljan.

– Izmišljaš da sam rekla nešto za Maju. On kaže da sam ja ustala i rekla: “Ti su k*rva”. On izvrće moje reči i ne može to da radi – dodala je Cveta.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

