“RASLA SAM BEZ MAJKE, ČUVALA ME JE BAKA!” – Maja završila u SUZAMA – izlaganjem naježila sve za crnim stolom

Maja Kovačević je tokom emisije “Pretres nedjelje” ispričala svoju potresnu ispovijest o nestanku njene rođene sestre Marijane Seifert. Potom je Dijana Durlević, poznatija kao Dijana OG, iznijela stravične detalje odnosa sa roditeljima koji su bili zavisnici od heroina, te su zadrugari sa knedlom u grlu komentarisali njenu životnu borbu, piše Srbija danas.

– Dosta sam težak na suzama, ali nisam mogao da se suzdržim… Bio sam svjedok raznih situacija, ali stvarno, dijete koje digne ruku na svog roditelja… Treba uvesti autanaziju, meni to nije normalno, jako sam potrešen – izjavio je Marko.

– Svako ovdje nije mogao ni da nasluti na Dijana ima ovakvu priču, jako je hrabra i snažna… Ne kažem da su suze mjerilo, ali ni jednom nije zaplakala… Svaka ti čast, mislim da si jako hrabra, šta više da kažem – govorila je Cveta.

– Velika ljubav za sve bake ovoga svijeta. Užasno je potresno da se maltretira neko ko toliko uloži u djecu… Mene je moja baka čuvala… Nisam znala za ovo… Taj problem kocke, zavisnosti, narkomanije, najgore se odražava na djecu i bliske članove porodice… Žanr muzike kojim se bavi dosta govori o njoj jer je to malo i način života, ne može to svako. Zaista joj želim sve najbolje, vjerujem da će joj baka biti ponosna – govorila je Miljana.

– Ne znam šta da kažem, ja sam takođe bez majke rasla… Što se tiče Dijane, treba uvijek da se bori i mislim da je izrasla u pravu djevojku. Treba da bude kakva jeste, svaka joj čast. Ona suzu nije pustila, ali ja jesam, mene je takođe baka čuvala… Nije živa više, umrla je kada sam imala 12 godina. Teško mi je da pričam o toj temi, to je to – zaplakala je Maja.

– Meni je odmah bilo sumnjivo to kada je Čorba poslao tortu. Dobro za nju je što je ovdje, ima svoju profesiju i treba da radi na sebi. Sve je to opomena, da jednog dana kad bude majka, svoje dijete iznese na pravi put… Reakcija može da joj se desi i godinama kasnije… Ljudi sve pamte iz djetinjstva, evo ja imam 63 godine imam ali se sjećam mnogo toga… Pravac muzike označava i pravac života, vjerujem da će njoj ovo uspjeti. Dijani želim sve najbolje. Što se tiče Maje, mogu misliti koliko joj je teško… – govorio je Mića.

– Mićo, meni jeste teško, jako. Ali ja sam znala i to je moja bol i živjet ću sa tim godinama, ali ja moram da živim. Tragedija je to i vjerujem da mnogi to ne razumiju i prihvatam to, ali na neki način sam okej, moram tako – dodala je Maja.

– Jako mi je teško. Svi znate da ja imam tetku koja mi je sve na svijetu. Želim da joj kažem da nikada neću moći da joj se odužim za sve što je uradila za mene, nije se ni preudala, promijenila je život… Želim da joj kažem da je volim najviše na svijetu i da joj se zahvalim – govorio je kroz suze Adam.

– Nikad emotivnije veče nije bilo ovde… Večeras, kao da nisam televiziji, kao da sam kod kuće sa prijateljima… Drago mi je koliko god da se svađamo, na kraju smo ljudi… – dodala je Zorica, piše Srbija danas.

