SAZNALA ZA TUŽBU! Zorica dobila informaciju iz SPOLJNOG svijeta – sprema se PAKAO: “Udario je na JAKE igrače!”

– Moram nešto ozbiljno da ti kažem, nikad bolje nisi izgledala. Morao sam da te pohvalim, a sad da pređemo na konkretne teme. Otvoreno i bez ustezanja, zanima me tvoje mišljenje o ponašanju Nece i Pece u “Zadruzi”? – započeo je razgovor Darko.

– Danas se desilo šta se desilo, bilo je teško voditi sastanak. Oni mene do sad nisu zanimali, niti šta rade. Ja sam mislila da je on meni spomenuo sina, a rekao je: “J te je Uroš”, na to bih rekla da nije, ali možda hoće. To je da dođu do izražaja po svaku cenu, udario je na jake igrače. Navikla sam na mnogo gore stvari, rečeno je meni i gore. Ja sam oguglala, gore i ružnije sam čula o sebi od strane učesnika. Ne mogu da kažem da mi je smešno, ali mi je fuj. Mislim da je Uroš bio razlog, ne samo kod njih dvojice. Ne mešam se u konflikte, ne pričam sa Urošem o učesnicima. Uroš mene poštuje, poštujem i ja njega. Davno sam rekla: “Svakome po zasluzi”. Urošu ne treba podrška, njemu to dobro ide. Ja nisam nikome ostala dužna. Smatram da nije bilo ralzoga što se tiče našeg odnosa – govorila je Zorica.

– Kako bi reagovala kad bi znala da Necina i Pecina majka hoće da podnese tužbu? – pitao je Darko.

– Slobodno, nije jedina. Što bi podnijela tužbu? Ja da sam pogodila Necu, to je laž. Ne zna on kako ja gađam, kad gađam – rekla je Markovićeva.

– Ti si mene ženo danas iz čista mira izvrijeđala – ubacio se Peca.

– Zorica je ovdje pristrasna prema Ćertiću i Aniti, generalno prema krugu ljudi sa kojima se druži. Ja ne znam kako je ona došla do izražaja u rijalitiju, vrijeđala je i ponižavala sve – govorio je Neca.

– Šta si ti radio? Ti si bruka ljudskog roda – poručila je Zorica.

– Zorice, ko te ne zna, skupo bi te platio. Rekla je da vodim ljubav sa svojim bratom, psovala mi je majku, zašto joj ja ne bih odgovorio? Ona je smirivala mene, a svako ko zna ja sam bio poliven i izrecvoltiran zbog Uroša. Ona je od svega našlka da smiruje mene, umesto svog prijatelja. Ona je danas izazivala Miljana Vračevića, kad je rekla da sam spomenuo decu. Ja sve što kažem ja priznam. Nisam trebao da opsujem stariju baku, to ne priliči mojim godinama. Pozdrav za njenu Džukelicu. Smatram da je kvarno kad sam mislio da je Zvezdana na kvaran način dovela u nezgodnu situaciju, koliko god da Zvezdan to poriče i ne želi da ulazi u sukob, mislim da i on to misli. Drugi ćute, ali ja neću, pa neka ispada da ja hoću da dođem do izražaja – pričao je Lazić, piše Srbija danas.

– Zbog čega ne podnosite Adama Labunskog? – pitao je Darko.

– Protiv nas ima cijela kuća, imam i ja pravo da imam nešto protvi nekog – rekao je Neca.

– Nema ništa protiv, samo mislim da je sujetan – dodao je Peca.

