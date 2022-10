UNIŠTILA GA PRED MILIONIMA – Maja Marinković konačno otkrila PRAVI RAZLOG RASKIDA sa Markom: “Smetali su…”

U emisiji “Pitanja novinara” voditeljka Dušica Jakovljević najavila je prvo pitanje koje je postavio novinar portala Pink.rs, Darko Tanasijević. On je podigao Maju Marinković:

– Hajde da pričamo o raskidu tvoje veze? Da li sada shvataš zbog čega ti niko nije vjerovao da ste se vi top poklopili – upitao je Darko.

– Jeste postojalo sviđanje, ali nismo mi kliknuli. Jesam ja previše luda za njega, a on je previše fin za mene. – krenula je da priča Maja.

– Svima se desilo da djevojka kaže, dobar si, ali moramo da raskinemo – rekao je Miki.

– Ma ja nisam mogla da guram dalje a da se tako ne osjećam. Niko mi nije vjerovao da ja neću praviti scene sa njim jer je on normalan. Ja ne želim nikome d abudem učiteljica, a on nije ozbiljan. Meni su smetali papirići,. to su školske igrice, a ako je tako sada. šta će biti kasnije. Nemam ja problem da mi ostanemo prijatelji. Ja volim energiju i volim haos, ja ne mogu monotono., volim adrenalin i to se vidi – rekla je Maja, piše Srbija danas.

– Ja sam saznala mnoge stvari, a ove sam bila skontala sve od MIlice. Ja sma Matoroj isto rekla prije igirce o problem?

– Ja moram da kažem da je to moja savjest mirna, ja sam ostala dosljedna ovde i nisam ništa uradila,. to što smo zapazila neke stvari to je on kriv – rekla je Maja.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari