ZADRUGARKIN BIVŠI JE NOVI UČESNIK ZADRUGE! Neće joj biti LAKO kada ga VIDI: Prevario je, dolazi da se pere

Voditeljka Dušica Jakovljević dočekala je Bojana Simića, novog učesnika “Zadruge”, sa pripadnicima sedme sile. On je pozant kao bivši muž Ivane Šašić

– Odlično, spreman sam za rijaliti i da se malo igramo – rekao je on.

– BIli ste Ivana i ti dugo u braku, došao je kraj ljubavi. Da li ste se čuli? Da li ti je dala podršku? – dodala je Dušica.

– Došao je kraj, stavio sam tačku na to što je bilo. O bivšima sve najbolje. Bilu je tu mojih izjava za Pink.rs… Ne čujemo se više, malo me hejtuje. Ne ulazim kao bivši muž Ivane Šašić, nego pod svojim punim imenom i prezimenom, Bojan Simić Boki, tako me svi znaju. Bili smo pet godina u braku – govorio je Bojan.

– Ti više nisi sa ljubavnicom? I na to je stavljena tačka? – pitao je Darko.

– Da, odmah. Kako je Ivana saznala ostao sam sam – rekao je Bojan.

– Prevara ne treba da bude nešto čime se treba hvaliti – dodala je Dušica.

– To je moderno, Dušice… Šalim se. Moje srednje ime je ljubav, a poslije toga vjernost – dodao je on.

– Je l’ si pokušavao da vratiš Ivanu? – pitala je Dušica.

– Jesam, a onda smo se dogovorili da je najbolje da se raziđemo. Ja Ivani nisam posvetio tetovažu. “Volim te. To je jedina istina koju znam o tebi”, a ovo Ivana nisam stigao da prepravim. Ova tetovaža je nastala poslije Ivane, ne za ljubavnicu. To je za moju majku – objasnio je Bojan.

– Ja sam čuo da si pokušao da stupiš u kontakt sa Ivanom, otišao u Šabac i pokušao sa njom da se sastaneš – otkrio je Darko.

– Ne, imam tamo mnogo drugova. Ja sam slobodan čovjek mogu da idem u Šabac, Novi Sad… Nisam pokušavao da stupim u kontakt sa njom gdje kaže: “Nemoj da me pominješ, tužit ću te”. Poslije svega kako me je ispljuvlaa i rekla da je očistila đubre iz svojih vrata, ja ispadam đubre. Ja sam izjavio da poslije toga mi je drago da nemamo djece, nemo ni kamen, a kamoli djecu – rekao je Bojan.

– Je l’ imaš nešto da podijeliš iz etno sela? – pitala je novinarka.

– Bilo je druženje, sjednemo, družimo se. Janjuša sam upoznao preko drugova, prije rijalitija – rekoa je on.

– Da li su ti dali neki savjet? – pitao je Darko.

– Čuli smo se, pozdravi ne smiju da se prenose, a i nisu mi rekli ništa – dodao je Bojan.

– Danas je Ivana Šašić pisala na Fejsbuku i rekla je da si došao da zaradiš neke parice. Kako raguješ na to? – pitao je Darko.

– Ne znam šta to znači. Ja imam firmu, držim je sa bratom. Ja ne znam šta ona piše i izjaljuje. Ja po toj ženi neću da pljujem. Neka me pljuje i hejtuje, to je njeno pravo. Volio bih da ona dođe, pa da se sretnemo. Ne vjerujem da bi došlo do pomirenja, ne može ona da pređe preko prevare ili kako bih to nazvao(smijeh). Ona kaže da sam je prodao, izdao i prevario – pričao je Bojan.

– Da li si u kontaktu sa njenom djecom? – pitao je Darko.

– Nisam- To su divna djeca, stvarno divna. Nisam ih odvajao od svog sina. Kako moj Ognjen, tako i njih dvojica. Ivana ako je korektna to može da potvrdi. Ljetovanja, zimovanja… Stvarno je bilo sve kako treba – rekao je on.

– Ja sam čula da si ti dolazio na tečaj kod Janjuša, Cara i Zole da te spreme za rijaliti. Sad mi je Filip rekao – otkrila je Dušica.

– Nisam, pričali smo o rijalitiju, nije bilo ništa šta treba da radim. Rekli su mi da može da bude svašta. Lijepe savjete su mi dali. Maju i Takija znam dugo i privatno, ona je korektna djevojka, ne mogu ništa da kažem – pričao je Bojan.

– Ako se dopadneš Maji? – pitala je Dušica.

– Nisam razmišljao o tome, možda ću da budem izgreban – rekao je on.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

