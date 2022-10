SESTRA NESTALE MARIJANE ULAZI U “ZADRUGU 6”! Odmah na ulasku ŠOKIRALA region svojom IZJAVOM

U toku je emisija “Vanredno ubacivanje”, a Maja Kovačević, sestra nestale Marijane Seifert je porazgovarala sa voditeljkom Dušicom Jakovljević, novinarem Darkom Tanasijevićem i predstavnicom sedme sile.

– Moram da kažem, malo ko zna da sam ja radila tada kada je tvoja sestra, Marijana, bila učesnik tog rijalitija – rekla je Dušica.

– Hvala ti Dušice na ovakvom dočeku – rekla je Maja.

– Kako si Majo? Šta te je navelo da uđeš u Zadrugu.

– Prvo moji ciljevi, ispunjenje svojih želja. Da otvorim svoj biznis, da pružim svom sinu sve. Svojim učešćem želim pokazati da sam jaka. Bez obzira kako ljudi gledaju, šta misle o tome što sam ja ušla. Ja sam ulazak dogovorila prije ulaska ovog nesretnog slučaja- istakla je Maja.

– Majo, šta se desilo sa Marijanom – pitala je Dušica.

– Prije šest mjeseci se to skoro desilo…Ja moram iskreno da kažem, ne bih htjela sada da se tačno na to fokusiram i da sve to ispričam. Za sve postoji svoje vrijeme. Mi, porodica, s obzirom da smo dali sve od sebe. Saznali smo 99,99 posto. Kada budem bila spremna da ispričam to, ja ću podijeliti sve sa javnosti. Mislim da smo napokon dobili sliku toga šta se dogodilo, pokušavamo to da prihvatimo – rekla je Maja.

– Vi ste zapravo saznali šta je tačno bilo sa njom – pitala je voditeljka.

– Jesmo – rekla je Maja.

– Da li se u međuvremenu javljao njen bivši partner Nemeš – pitao je Darko.

– Vidjela sam u medijima da je bio šokiran. Ja o tome ne pričam ni sa kim, osim sa porodicom. Nisam sigurno bila u kontaktu sa Nemešom, ne sa njim, nego ni sa kim. Trebalo mi je puno hrabrosti da dođem ovdje. Stvarno su me ljudi jako izvrijeđali, javnost me je jako osudila…Ja svoju bol ću nositi do kraja svog života, ali moram nastaviti dalje – dodala je Maja, piše Srbija danas.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

