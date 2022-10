“POZDRAVLJAŠ PSA, A NE SVOJE DIJETE!” – Neviđeni haos! Maja Marinković isprozivala Ivana

– Što se tiče ove teme, to je najgora osobina po mom mišljenju koju čovjek može da posjeduje. Čovjek koji samo misli o sebi, a ne o drugim ljudima. To su mi gluposti da navodim ove ljude nove i ostalo. Ja bih navela Ivana Marinkovića, jer ako si samoživ u odnosu na svoje oko sebe, onda si takav prema drugim ljudima. Ako idemo po klopi i ostalo, možemo i za to da kažemo. Mislim da je Ivan samoživ kada pozdravi svog psa, a ne svoje dijete – rekla je Maja.

– Molim vas da mi ne pominjete dijete – rekao je Ivan.

– Ja ga ne vrijeđam, ali je to tema ovdje u Zadruzi – odbrusila je Maja.

– Ovdje je tema samoživost, ona se osvrnula na sve – ubacila se Jelena.

– Ti na svoju baku nisi gledala, a ne nešto drugo – rekao je Ivan.

– Za ovo možeš tužbu da dobiješ – zaprijetila je Jelena, piše Srbija danas.

