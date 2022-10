ZASKOČIO GA, UJEO I UMALO GA UBIO: Kristijan otkrio UŽAS O SUSRETU sa Dejanom poslije javnih prijetnji

Oni su po izbacivanju saslušani u policiji, ali su brzo pušteni, te ostaje da vidimo da li će ih Ćertić krivično goniti zbog nanošenja teških tjelesnih povreda, piše Srbija Danas.

Kristijan je u Zadruzi imao konflikte sa Aleksandrom Nikolić, djevojkom Dejana Dragojevića, koji je surovo isprozivao Golubovića zbog sukoba sa njegovom dragom.

Po izlasku, Kristijan je zaprijetio Dejanu i poručio mu da mu kaže mjesto i vrijeme gdje će mu te uvrede saopštiti u lice.

Iako do susreta još uvijek, očigledno, nije došlo, Golubović je podijelio jedan snimak na kome se vidi kako lav obara hijenu, te poručio da će se to desiti Dragojeviću, jer on tako završava svoje sukobe.

Da li će ovi rijaliti igrači spustiti loptu, ili će Kistijanovo predviđanje susreta biti realizovano, ostaje da vidimo.

Facebook komentari