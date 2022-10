ZAČELI SU BEBU U RIJALITIJU – Nakon potvrde, zadrugar na STUBU SRAMA / “Nisam siguran da je DIJETE MOJE”

Naredno pitanje bilo je za Ivana Marinkovića.

– Koliko si platio alimentacija za sina Željka i koliko si pelena kupio – glasilo je pitanje.

– Nula alimentacije i ni jednu pelenu. Nemam obavezu – rekao je Ivan.

– I mom djetetu je pisalo NN, pa je imalo od oca – dobacila je Anita.

– Ja nisam siguran i dalje da je moje dijete. Miljana je rekla da će da se obrati nadležnim organima i da će tražiti retroaktivno. Daću naravno. Ja sam kupio nešto drugo, adekvatno uzrastu – rekao je Ivan.

– Ako ti kao žena odlučiš, bez pristanka oca da rodiš, onda si ti sama odgovorna. Ona je odlučila da zadrži to dijete, nek se ona stara o njemu. Ovo što se tiče Ivana, on ili ima ili nema taj osjećaj. On to dijete nije ni želio, tako da džabe ufćete – rekla je Sanja.

– Imaće Sanja osudu. Generalno, on je rađanjem djeteta dobio tu dužnost i status oca. To je priroda – rekao je Mića.

– Ja sam morao da odem i da potpišem da je moje ijdete – rekao je Uroš.

– Ko god mi se obratio u vezi te priče, rekao je: “On je isti ti”. Šta da to dijete nema ništa moje? – rekao je Ivan.

– Odmah DNK. Kažem odmah: “Nije moje dijete, dajte DNK”. Ti nisi riješavao probleme na vrijeme – rekao je Mića.

– Zašto bih tražio DNK, ako piše NN? Da stajem u svoju odbranu, niti planiram, niti ću planirati. Ja ne želim da se pravdam. I dalje me ne intresuju razna mišljenja onih koji će me osuđivati. Ona je mogla da ima, ne ona nego bilo koja djevojka, pa i sa ženom sa kojom ste u braku, da ima odnos sa nekim drugim posle vas. Mene savjetuju godinama da ništa ne radim dok ne uradim DNK. Jeste situacija takva, ne opravdava me, jer sam rekao da sam siguran da ona nije imala se**ualne odnose. Tu sam da mi sudite, kudite ili hvalite. Mislim da Miljana sve radi zbog te popularnosti. Ako ti odlučiš da staviš NN, poštujem, sklonila me. Bio bi afekat da je ona pozvala poslije nekog vremena i rekla. Prihvatili su da brinu o tom djjetetu, okej. Poslije tri, četiri i pet godina ipak im treba. Rekao sam da to govori o njoj – rekao je Ivan

– Ona može da bude najgora, a tvoja prirodna odgovornost stoji – skočio je Mića.

– E to što ti kažeš za tu odgovornost, ja je nemam – rekao je Ivan.

– Ja sam ga pitao da li ima želju da to uradi, rekao je da ima želju. On će sa njim napraviti kontakt, to je njegovo kada će to da uradi – rekao je Miljan.

– To dijete nije rođeno iz ljubavi, nisu bili u vezi. Kada dvoje ljudi nisu u braku, a naprave dijete, moraju da odu u Opštinu da priznaju. Moje dijete je rođeno iz ljubavi, mi smo bili u vezi. Bubreg bih joj dao sada i izašao da naslutim da ima prehladu. To dijete je rođeno i zadržano iz inata, tako da ga ne krivim ni sekundu i da sam na njegovom mjestu, ne bih dao ni cent – rekao je Uroš.

– Rekao sam, postojali su međuperiodi kada smo oboje bili na slobodi i kada je moglo da se riješi. Nije napravljen ni jedan korak – rekao je Ivan.

– To dijete nije palo sa neba! – urlao je Mića.

– On da je htio da dokaže očinstvo, mogao je, ona ima pravo i poslije deset godina da dokaže. On mora da plaća alimentaciju onog momenta kada se dokaže da je otac – rekao je Miljan, piše Srbija danas.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

