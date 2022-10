MAJA BIJESNILA U RADIO AMNEZIJI – “Od mene se TRAŽI PREVIŠE!” Marinkovićeva napravila HAOS, Zorica ULETJELA

Na samom početku Zvezdan je progovorio o odluci ovonedjeljnog vođe da bude u izolaciji sa Majom Marinković.

– Rekao sam da ću to prihvatiti i da ću odlučiti da joj vjerujem u sve što je rekla – rekao je Zvezdan.

– Možda je Maja samo ovih htjela da dokaže da je Marko jedina osoba koja je zanima, ali opet ima još mnogo vremena – rekao je reper.

– Kakav odnos imaš sa Mikicom, šta misliš o suk.bu njegovom sa Zoricom? Da li ti pada napamet da je to što si dobar sa njim razlog što si u izolaciji ove nedjelje? – pitao je Miljan.

– Mislim da nije. Ja imam odnos sa njom takav kakav imam i na to neće ništa uticati… Vjerovat ću u ono što je rekla a to je da je to samo zanimljivo za rijaliti… – dodao je Zvezdan.

– Malo malo pa neko u kući spomene ‘novi Zvezdanovi drugari’, želim da se zna da Mikicu i Zvezdana gledam kao vas i to će biti tako dok se ne pokaže suprotno. Tako da nema potrebe da se polemjiše. Možda ima malo ljubomore ali mene to ne zanima iskreno. Ja kada posumnjam u nekoga onda se distanciram, a dotle svako koga volim imaće moju pažnju. Smara me da više pričam o tome… – ubacila se Matora.

– Možeš li malo da nam objasniš kako gledaš na to što si u izolaciji? – pitao je Miljan Maju.

– Još sedam mjeseci da budem u izolaciji ne zanima me, mene samo Marko zanima. U početku sam to gledala malo lično, ali sada to gledam drugačije – odgovorila je Marinkovićeva.

– Da li ti je smetalo to što je Zorica stavila Marka za omiljenog i gledaš li to kao da je željela da odvoji tebe od Marka? Misliš li da si zaslužila mali budžet koji si dobila? – pitao je Ša.

– Ma od toga nema ništa, to sam odmah rekla. Ja sam sigurna u sebe i nema potrebe da se time bavim. Ne ljutim se, meni budžet ne predstavlja problem niti me to zanima. Novac mi ne predstavlja ništa, ali mislim da sam zaslužila više – odgovorila je Maja.

– Šta ovdje nije jasno? – ušla je bijesno Zorica.

– Zašto je dobila mali budžet? – pitao je Miljan.

– Zato što je Marko dobio veliki, dovoljno im je. Moje je pravo da stavim koga hoću za omiljenog – rekla je Zorica.

– Da li si promijenila mišljenje o Aniti? – nastavio je Miljan.

– Jesam, naročito poslije onog žvaljenja sinoć. Anita me je razočarala… Maji se sviđa Zvezdan, a budžeti su takvi jer mi je osam hiljada dosta. To je moje mišljenje Majo, ja sam iskrena kao i ti – rekla je jasno pjevačica, piše Srbija danas.

