Miki Đuričić priznao Maji Marinković da je gledao njene vrele akcije sa Markom Janjuševićem Janjušem

Miki je potkačio Maju zbog Marka Janjuševića Janjuša i spomenuo njihov odnos u “Zadruzi” i ludorije koje su zajedno pravili.

– Ti i Jaško kad ste radili one stvari bio je dvosjed! Posmatrao sam vas. Fino si ga ja.ala – rekao je Miki, na šta mu je Marinkovićeva odgovorila:

– Sram te bilo, Miki – rekla je Maja.

– Mene da bude sramota. Jesam li ga ja ja.ao ili ti, pi*ka ti materina, mene treba da bude sramota u “Zadruzi 2”, tad sam sa Nadeždom bio u nekom krevetu što škripi, nisu bili jaki kao ovi sad – rekao je Đuričić.

– Ostat ćemo upamćeni po raznim ludorijama. Svašta smo ovde doživjeli. Ovo je život! – rekla je Marinkovićeva.

– Obilježeni ćemo biti za cijeli život našim glupostima. Sve je to normalno, ako je neko sa nekim u vezi, pa šta treba da ne vode ljubav. Meni se ne sviđa samo kad se neko j*be sa nekim, koga ne poznaje i mijenja često partnere. Tebi to ne zamjeram, mada si ti to često, po nekoliko puta si vodila ljubav – rekao je Đuričić.

– Miki, to je bila strast – rekla je Maja.

– I Kurta i Murta se naplatila u “Zadruzi”, samo ja budaletina nisam, mislim jesam, ali ne u tolikoj mjeri koliko sam mogao i koliko je trebalo, piše Pink.

