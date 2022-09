KO JE PRAVI ZA MAJU?! Zadrugari komentarisali odnos Maje i Bilala! Otkrili da je NAJVEĆA ENERGIJA između njih

Na narednom snimku koji je pušten prikazan je razgovor Bilala Brajlovića i Maje Marinković. Naime, Maja je provalila da se sviđa Bilalu što je on u početku poricao, ali onda je on njoj rekao da se on njoj sviđa. Voditelj Milan Milošević je dao reč Bilalovoj devojci Ivani Puzić:

Milane, ja nemam komentar. Ja sam očekivala gore, vidim ja da se Maja ovde zeza – rekla je Ivana, piše e-turneja.

Ma ovo je muvanje – rekao je Milan i dao reč Maji:

Ja sam rekla Bilalu da je ozbiljan potencijal, a i da ima ozbiljnu energiju koja prija. Jedno veče kada sam legla da spavam on je došao kod mene – rekla je Maja.

Ti si me zvala, ti si htela da dođem, a ja ni zube nisam oprao – dodao je Bilal.

Što se mene tiče njemu treba devojka, da odraste – rekla je Maja, piše Pink.rs.

