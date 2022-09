ODLEPILA JE ZA MNOM! NE MOŽE VIŠE DA SAKRIJE TO: Kristijan Golubović progovorio “Kristini će možda da smeta”

– Da li misliš da se sviđaš Sneži?

– Ona je odlijepila za mnom. Ona to ne može da sakrije više. Samo ne bih da se šalimo sa tim jer to može Kristini da smeta. Ona je moja žena koja nosi mog sina. Ne bih da se to produbljuje a to njoj možda škodi. Ja kao alfa mužijan zračim i ona me gleda tako – rekao je Kristijan, piše Srbija danas.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari