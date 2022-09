HRANI KERA DA TE UJEDE: Osman Karić odgovorio na prozivke Jovane Ljubisavljević

– Sve najbolje i najljepše joj želim i ne pronalazim se u njenim objavama, niti ih pratim – započeo je Osman i dodao:

– Ja samo ratujem sa njenim debilioidnim fanovima dok ona sve to posmatra iz tame i ćuti. Vjerovatno ih podržava u svemu tome. Ni to me ne uzbuđuje, navikao sam. Tako sam i Mensura primio u kuću i prihvatio ga kao člana porodice, a on mi je loše vratio. Što bih ja rekao hrani kera da te bolje ujede – jasan je bio Osman koji za kraj rekao:

– Ja sam dobar čovjek, volim životinje. Čak i sada sam primio jednu kucu “lakija” kojeg je Stefan doveo iz Crne Gore ljetos. Inače, mi smo poznata kuća po tome što primamo životinje sa ulice. Mi smo dom za nezbrinute, “Sigurna kuća za lutalice”, piše Alo.

