ULOŽIO BASNOSLOVNU CIFRU U MAJU MARINKOVIĆ: “Za čizme sam DAO 60.000, a za parfeme 100.000!” Isplivali ŠOK detalji!

Radomir Taki Marinković, otac Maje Marinković, koja je trenutno u Bijeloj kući, prokomentarisao je aktuelne zadrugare, ali i konačno priznao da Maja ove godine ima velike šanse za pobjedu u najgledanijem rijalitiju u regionu, za čiji je ulazak iskeširala pozamašnu svotu novca.

– Taki, kako komentarišeš izjavu Dejana Dragojevića da ste ti i Maja u incestuoznom odnosu?

– Ne bih mu davao na važnosti. Ma budala, ko to još može da izjavi, monstrum.

– Kako ti se dopada početak nove sezone?

– Ove godine je „Zadruga” postala od početka odmah zanimljiva. Ima dosta osvježenja, ima dosta novih učesnika, ali nikako da zavrte neku priču. Opet se sve vrti oko Maje. Ovo je šesta „Zadruga” i vidi se da se Maja izdvojila od svih.

– Da li ti se čini da je Maja malo sazrela?

– Rekao bih da je Maja sazrela u međuvremenu, ali i zna da igra rijaliti. Ovo njoj nekako leži, no videćemo, tek je početak ovog ringišpila. Zasad se super drži. Vidim da daje konkretne odgovore. Nema kod nje cile-mile. Postoje neki koji ni njoj ne odgovaraju, ali non-stop se govori i piše o Maji Marinković

– Da li je istina ono što je Kristijan ispričao, da si htio da se ubiješ zbog Maje?

– To je bilo više u afektu. Kića i ja se znamo 40 i više godina. Odrasli smo zajedno. On je otišao jednim putem, ja sam se okrenuo ka fudbalu i sportu. Inače, dugo se nismo vidjeli jer je on bio na nekim drugim destinacijama. Kristijan i ja smo danas u super odnosima. On ima ovdje jedan restorančić sa odličnom hranom i ja s vremena na vrijeme odem kod njega na ručak. Bio sam tamo prije sedam-osam dana.

– Kako komentarišeš Bugarina?

– On je mnogo interesantan, zapravo, mnogo je namazan. On je bio u već dva rijalitija. Nije on naivan. Malo se pravi da je lud, da nešto ne razumije, inače, iskusan je on rijaliti igrač.

– Misliš li da bi on poklekao pred Majom kada bi ona htjela da bude sa njim?

– Čuo sam da je njegova gospođa izjavila kako on može da ima djevojku u „Zadruzi”, neku avanturicu od dan-dva, i ništa više. Tako sam ja čuo, on valjda ima tu neku vjerenicu u Bugarskoj. Pa Maja je lijepa i atraktivna djevojka, ali ja njemu ne jverujem ništa.

– Da li si primijetio da postoji još nekoliko muškaraca kojima se Maja dopada?

– Nemam šta da kažem, to se vidi. Pa vidjeli ste njen ulazak, njen stajling, uložila je djevojka u sebe.

– Da li Uroš Ćertić folira da je zaštitnički nastrojen prema Maji ili čeka neku svoju šansu?

– Prema njegovim riječima, on ima neku curu napolju. Vidio sam da komentariše i kako imamo neke zajedničke prijatelje. Ali mislim da on pod hitno mora malo da se smiri, mnogo je žustro krenuo. I Maja mu je rekla da mora malo da se smiri. On je pametan momak, ima šta da kaže.

– Kako ti se činio odnos Maje i Jelene Golubović?

– Kako je Maja ugasila Jelenu Golubović za dva minuta, nema je nigdje. Sve ih je Maja pogasila tamo.

– Šta si savjetovao Maju prije ulaska u “Zadrugu”?

– Savjetovao sam Maju da bude sama, najbolja je kada je sama u rijalitiju. I može da se druži sa Miljanom, mojim drugarom.

– Da li Maja konačno može da pobijedi ove godine?

– Sve su ovo sitne ribe, poslije će u kuću ući mnogo dobrih i jakih igrača. Možda i neko od onih koji su godinama ranije pobijeđivali, možda i neko od starijih koji imaju veliku armiju fanova iza sebe. Ovo što zasad Maja pokazuje jeste da dominira. Ima velike šanse za pobjedu.

– Koliko je Maja uložila u sebe prije ulaska u “Zadrugu 6”?

– Unijela je unutra 22 džaka sa garderobom, samo je haljina koju je nosila na ulasku 1.000 evra. Poludeo sam kad sam to čuo. Samo u jednoj kozmetičkoj radnji je pukla 100.000 dinara, i to bez parfema. Imam i račun ako hoćete da vam pokažem. Ali je ona sve to uzela za deset mjeseci boravka tamo. Pukla je 25.000 evra sigurno. Pored toga, ona ima još stvari koje tek treba da joj ubacim. Treba da joj dam bunde i zimsku garderobu. Unutra je unijela 30 kupaćih kostima, a svaki košta po 100 evra. Znači 3.000 evra su samo kupaći koštali. Čizmice je platila, bože me sačuvaj, ne smem ni da kažem, 60.000 dinara su koštale. Nije smjela ni da mi kaže koliko su koštale.

– Neko bi ti sada rekao da nije puno dati toliko za čizme ako su kvalitetne?

– Ma nije puno, ali ona je uzela 10 pari! Ona je bog! Ona mi kaže: “Taki, ja sam Maja Marinković.” I aj sad ti meni kaži, šta ja njoj da kažem, piše Srbija danas.

