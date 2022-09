ZABRINUT! Dejan otkrio da ima OZBILJAN ZDRAVSTVENI PROBLEM – posljedice STRESA zbog Dalile došle na NAPLATU!

Pobjednik “Zadruge 5” Dejan Dragojević otkrio je šta misli o novim učesnicima i koga podržava u rijalitiju.

Dejan je istakao da navija za Aleksandru, pa i da jedva čeka da ona pobjedi.

– Ne pratim puno da se ne bih nervirao, samo bacim pogled da vidim gdje je Aleksandra. Želim da smršam do 11. jula da podignem Aleksandru kada pobjedi. Tamo nema niko iskreniji, a da pritom ne radi ništa na silu. Aleksandra je zbog toga broj jedan. Svi ostali rade sve na silu, zato to teško prolazi, na silu veze, na silu prijateljstva, ne znaju šta više da rade i šta je dobro. Pretpostavljaju napolju šta može da prođe. Jedni napadaju Aleksandru, drugi joj se šlihtaju. Uglavnom, pijavice – rekao je Dejan u lajvu na Instagramu, pa nastavio da odgovara na pitanja pratilaca.

– Prorijedila mi se kosa u “Zadruzi”, ne znam kako, j*biga. Ili kada mi kažu: ‘Kako si nizak?’, pa svako bi volio da bude viši, ne može čovjek da odredi – rekao je Dragojević, a onda otkrio šta mu se desilo kada je vježbao sa bratom Davidom.

Dejan pretpostavlja da je počeo da gubi kosu zbog prevelikog stresa koji je preživio. Posljedice stresa jesu moderni zdravstveni problem 21. vijeka i ako se uzrok ne sanira posljedice mogu da budu vrlo teške. Stoga gubitak kose može da svjedoči mnogo ozbiljnijem problemu.

– U “Zadrugu” ne ulazim, bazirao sam se na to da smršam. Danas završavamo David i ja trening i sad nas neko zaustavlja. Žena skida kesu i trči prema meni, počinje da plače. ‘Bože, hvala ti što si me uputio da vidim Dejana’, kaže ona, bude mi drago kada nekom uljepšam dan – rekao je on, piše Srbija danas.

