PRIJETNJE, POLIVANJE, NASILJE – Majka Jelene Golubović se OGLASILA: Ima ZDRAVSTVENIH PROBLEMA

U novom izdanju ejdne emisije gostovala je sa Svetlanom Cecom Golubović, majkom rediteljke i rijaliti zvijezde Jelene Golubović, koja je nedavno kročila u Bijelu kuću i postala regularni učesnik “Zadruge 6”.

– Imam malih zdravstvenih problema, koljeno me malo sputova, inače bi sve bilo kao što je nekad bilo – ističe Ceca na samom početku razgovora, piše Srbija danas.

Ceca je otkrila i kako je zadovoljna njenim ulaskom u Bijelu kuću, te prokomentarisala sukobe svoje kćerke koji su se već uspijeli dese samo dan nakon početka “Zadruge 6”.

– Jelena je ušla u pola 6 ujutru, tako da sam cijelu noć provela kraj televizora čekajući njen ulazak i zadovljna sam. Gledala sam sinoć, međutim, nisam pratila noćas, ali sam čula da je već bilo polivanja, nasrtanja, psovanja, vrijeđanja… To je nešto što se meni ne dopada. Mislim da sa Majom neće imati normalan kontakt, potpuno su različite, ali Jelena nije nasilna. Ona moža svakog da povreijdi, uvrijedi, ali to je samo verbalno. Ja bih voljela da se i njoj vrati verbalno, ali izgleda da pojedini učesnici nisu sposobni i moraju da pribjegavaju polivanju, psovanju, pa čak i fizičkom nasrtanju. To je ono što mi se ne dopada – kaže Svetlana, pa otkriva da li i nju ponekad izbaci iz takta:

– Da vam kažem, ona je moja dijete i ja je i te kako dobro poznajem. Naravno da među nama povremeno dođe do sukoba mišljenja, ali to je sve u granicama neke normale i ja sam na to navikla – priznaje Jelenina majka.

Na pitanje da li će neko uspjeti da osvoji Jelenino srce i da li će rediteljka iz Bijele kuće izaći sa potencijalnim suprugom, Svetlana kaže da protiv zeta nema ništa protiv.

– Nemam ništa protiv! Njen život je njena stvar, kao i svačiji. Svako ima pravo da ga vodi kako želi i kako zna, kako mu prija, i da radi ono što ga čini srećnim, tako da nemam ništa protiv toga – priča Svetlana, pa nastavlja:

– Jelena je dugo u rijaliti programima, već desetak godina, vjerovali ili ne. Iza sebe ima armiju fanova i admina svojih fan stranica, koje ja ovom prilikom pozdravljam. Meni je sve to bilo fascinantno na početku, kada je ušla na “Farmu”, telefon mi je zvonio od jutra do uveče, to su sve bili profesori, inžinjeri, doktori… Svi su mi govorili da ne prate rijaliti, ali kada su čuli Jelenu i šta ona priča i da ima šta da kaže, onda me je to sve zainteresovalo, tako sam počela da gledam, to je ono što ja znam – priznaje Golubovićka.

Ceca se osvrnula i na Jelenino potencijalnu ponudu, s obzirom da je višestruka pobjednica rijalitija.

– Tek smo počeli, ima mnogo do pobjede! Trnovit je to put, biće tu svega, ali što da ne? Da vam kažem, tamo ima pet-šest osoba koje se međusobno znaju jer su već bili zajedno u rijalitiju, ali tamo se ljubav i slaganje za čas promijeni! Ne razlikuje se to mnogo ni u životu napolju. Neki kažu da rijaliti treba ukinuti, da kvari djecu, ali to su gluposti – kome se ne dopada, neka promijeni kanal. Šta se to dešava u rijalitiju, a ne dešava se u privatnom svijetu? Ima i mnogo gorih stvari koje ne gledamo – kaže Svetlana, pa za kraj dodaje:

Nema tamo ko se Jeleni može dopasti. Ima gomila prelijepih djevojaka, ali muškarce nisam stigla da ispratim, prošao je ipak tek jedan dan – zaključuje Jelenina majka.

