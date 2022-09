KARIĆ SE JAVNO OBRATIO VELIKOM ŠEFU I ŠEFICI! Iskazao OGROMNU zahvalnost pred početak “Zadruge 6” – evo i zvog čega!

On je po izlasku iz Bijele kuće raskinuo sa Jovanom Ljubisavljević, sa kojom je i započeo vezu pred kamerama rijalitija. Karić je naveo da ga je nekadašnja misica gušila, te je riješio da nastavi život slobodno, piše Srbija danas.

– Bilo nam je fenomenalno večeras. Želim da se obratim Velikom šefu i šefici, da se zahvalim na svemu što su učinili za mene, što su mi omogućili da budem dio ovog šoua. Ovo je moja posljednja emisija “Narod pita”. Hvala na svemu i što ste me trpjeli u nekim situacijama i što ste mi progledali kroz prste za neke stvari. Hvala i svim ljudima koji su bili uz mene, ovo je kraj moje rijaliti karijere – rekao je Stefan.

Podsjetimo, jednom prilikom tokom “Zadrtuge 5” povela se priča oko ugovora koje takmičari imaju u ovoj sezoni, pa je Stefan Karić otkrio detalj koji nije bio poznat do tada.

– Meni je u ugovoru jedna od stavki da ne koristim WC napolju. To imam u ugovoru. Poznato je to od prije, to je zbog zdravstvenih problema koje imam – rekao je Stefan pred cimerima.

Facebook komentari