MORALNA NAKAZA: Dalila trampila ORGAN ZA AUTO?! On konačno iznio SVE u javnost – dobila i NOVAC!

– Moralna nakaza koja živi na foru. Dalila plakala kao za ocem, ona sa njim nije provela dva dana – Filip Car odbrusio je u emisiji.

– Nikad nismo obijali kioske, varali i krali. To što sam ja dobila novac od podrške to su sami dali. Nisam krala kao on. Ako hoće da vrati novac koji sam dobila od ljudi neka vrati sam – kazala je Dalila Dragojević.

– Ispitajte Hrvatsku. Crikvenica nije velika. Treba vidjeti šta je radio – kazala je.

– Dosta više o Dalili! Nije važno da l’ Dejan ili Filip… Oni su sramote. Završili sa mnom, a idu i pljuju me. Oni su strvine. Znoje se, mokri ispod pazuha dok pričaju o meni. Bave se time gdje ja izlazim, kakve poklone ja dobijam… – dodala je Dalila.

– Šta si se uzbudila bre?! Zna se da mi Dalila piše sa lažnih profila. Smiješno mi je da ona priča o meni – rekao je Car.

– Ja sam sebi nešto obezbjedila u životu, a čovjek nema vozačku dozvolu. 30 godina ima nema dozvolu – odgovorila je Dalila.

– Ja nemam onu stvar da bi mi kupili kola kao tebi – odgovorio joj je.

– Čeka na Instagramu da joj se javi neki Gringo da je časti da mu da onu stvar za to – dodao je Car o njenom polnom organu, piše Srbija danas.

