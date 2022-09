Ja bih odmah nakon izlaska iz rijalitija to učinio. Nije moguće da ih to ne zanima, ja bih odmah to riješio, da ne gledam tu osobu – rekao je Stefan.

Dalila ne želi da vrati svoje djevojačko prezime, misliš li da treba to da učini – upitao je Darko.

Naravno da treba – rekao je Stefan.

Šta bi bilo da se prezivala Karić, da je sa tobom u braku – upitao je Darko.

Tek onda ne bi željela da ga promijeni, prezime je jako – kazao je Stefan, piše Srbija danas.

Facebook komentari