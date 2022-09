OGLASIO SE MARKO OSMAKČIĆ NAKON VIKTORIJINE LAŽNE TRUDNOĆE: Dobio ponudu za ulazak u Zadrugu 6, EVO DA LI ULAZI

– Moj odnos sa Viktorijom je i dalje jako turbulentan. Nedavno smo mislili da je trudna, međutim, nakon ultrazvuka i ginekološkog pregleda ispostavilo se da je test pogrešno pokazao – rekao je Marko, pa otkrio da li bi volio da postane otac.

– Iskreno, u Zadruzi sam jako burno reagovao kada sam saznao da je Viki trudna i želio sam da ab*rtira. Sada, kada je postojala mogućnost da je u drugom stanju, bio sam dosta smireniji. Mislim da bih bio spreman za dijete. Istina je da sam mlad, pun ambicija, i nisam siguran da li bi me beba smirila. Ono što znam jeste da bi me usrećila. Dijete upotpuni život svakog čovjeka, većeg blaga od djeteta nema – rekao je Marko, koji je otkrio šta ga spriječava da ozvaniči vezu s Mitrovićevom.

– Viktorija i ja se volimo, to je nesporno. Nismo zvanično zajedno, ali ne možemo da se odvojimo. Mnogo nam je bolji odnos nakon rijalitija, provodimo vrijeme zajedno, ali neke stvari i dalje moraju da se riješe. Prilično nas sputava mišljenje okoline i porodice. Trudim se da balansiram, ali mislim da na kraju treba da budem dobar najprije po sebe. Ko me voli, voljet će me s kim god ja bio u vezi – istakao je Osmakčić, pa otkrio kako njegovi najmiliji reaguju na njegov izvor.

– Porodica me i dalje sajvetuje, jasno mi je da se ne slažu s našom vezom, ali na kraju su i oni digli ruke od mene. Svejsni su da mi nema pomoći, i misle se: „Sine, budi s kim hoćeš, radi kako misliš da treba“. Iskreno, vidjet ćemo šta će biti s mojim i Viktorijinim odnosom, teško mi je da izađem iz tog vira. Mislim da bi nas ljudi više podržali kada bismo se smirili i kada ne bismo imali turbulencije u vezi – dodao je.

Marko je otkrio da je dobio ponudu za učešće u Zadruzi 6, ali da nema namjeru da bude dIo ovog projekta.

– Dobio sam ponudu za Zadrugu 6, ali nismo uspjeli da se dogovorimo. Možda bih ušao u rijaliti, ali bilo bi potrebno da se ispune određeni uslovi tako da obe strane budu zadovoljne. Zasada nemam namjeru da budem dio rijalitija – rekao nam je Marko, piše Kurir.

