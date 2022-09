DEJAN PROSLAVLJAO DALILIN ROĐENDAN! Odustaje od BORBE oko PREZIMENA – Dotakao se i Aleksandre!

Kako je bilo na moru?

– Na moru je bilo ekstra, ali nikad više. Jako je loše, kako je uređena zemlja i da su naši turisti tamo ostavili ozbiljne pare, izuvaju te na aerodromu, po kancerogenom tepihu, ljudi su nasilni, ja ih zovem jednom riječju – si.ovatelji. Jako su naporni. Žensko samo da prođe gradom, mislim da je nemoguće, nenormalno, neizvodljivo, bez da bude nekih problema. Safari i sve to super, ograničen si na hotel, to te smori. Lijepo je vidjeti, ali nikad više.

Jel su napadali Aleksandru?

– Nisu, kažu joj da je lijepa. “Brate moj, ti si srećan momak”, znaš kako, oni čim kad krenu nešto tako Aleksandri, ja krenem ondah “Jel sam ti lijep ja? Ti se meni sviđaš”, odmah bježe. Neće malo da budu LGBT.

Pitali smo Dejana da li ima komentar na to što je Dalila juče sa svog rođendana izbacila novinare.

Zbog čeka Dalila sad ima takav stav? Pritom, sama je pozvala novinare i na takav način da se ophodi.

– Ne bih ja to puno komentarisao. Zato što stvarno ne bih da ispada da ja sad tu kao nešto… Meni je bitna moja saradnja i moje ophođenje prema vama, to kako će drugi, to ostaje da se tumači. Svi reaguju isto na bezobrazan nastup, tako da, ljudi sve vide.

Dalila je rekla da neće da mijenja prezime i dalje će da nosi tvoje prezime.

– Ne obazirem se više ni oko toga. Očigledno joj prezime nešto jako bitno, tako da ako će je očistiti ili joj pomoći, ne interesuje me. Ja sad da vodim borbu oko toga, stvarno nema potrebe.

Hoće li mediji biti pozvani da prisusustvuju vašem razvodu?

– Naravno, ja ću vas zvati, tako da niko neće moći da vas otjera. Vi ste sa mladoženjine strane tako da vas niko dirati neće.

Rekla je da slavi dva rođendana, drugi kad se tebe oslobodila.

– Ne interesuje me. Idem sad da proslavim.

Šta se dešava sa biznisom?

– Biznis počinje. Ali s obzirom da se dešavaju ove stvari oko struje, grijanja, mislim da bi bilo suludo uložiti pare, a da mi lokal bude zatvoren u 10h zbog restrikcije. Bitno je da su pare tu, piše Srbija danas.

