Zna ko je Jelenin ubica! Detektiv otkrio PET STVARI koje su odale Zorana Marjanovića: “Ona je OVDJE”

Pet razloga navodi zašto Zoran Marjanović mora da zna ko je ubio njegovu suprugu Jelenu na nasipu u Borči 2016. godine, tvrdi privatni detektiv Braca Zdravković.

Kako kaže, prvi razlog je Zoranova prijava Jeleninog nestanka policiji.

– Izašli smo da majka trči ovdje i vježba. Ona je otišla da trči i nestala je – rekao je Marjanović tada, na šta je od dežurne službenice MUP dobio pitanje “Kako je nestala?”.

Prema riječima detektiva Zdravkovića, svaki, kako kaže, normalni policajac tačno zna da procijeni koja je prijava prava, a koja je nelogična i treba se dodatno ispitati.

– Svaki normalni muškarac bi pomislio da je njegova supruga možda negdje otišla u grmlje zbog nekih svojih potreba ili da je nešto ljuta i da je iz njoj znanih razloga otišla do kuće, ali ovdje imamo nešto sasvim drugo. Na pitanje dežurne policajke zašto ne ode do kuće da provjeri, on je rekao: “Ona je ovdje negdje”. Otkud je on mogao da zna da je Jelena tu ako tvrdi da je nestala? – pita se advokat i dodaje:

– Dakle, samom tvrdnjom da Zoran sa sigurnošću zna gdje se nalazi Jelena, a da prijavljuje njen nestanak to nam govori da on sa sigurnošću zna ko je izvršio ovo krivično djelo jer ako vi znate gdje je tijelo, onda znate i za djelo, a i znate za onog ko ga je izvršio – kaže Zdravković.

Drugi razlog je nedostatak dokaza da je to uradio nepoznati napadač.

– Zoran tokom prijave nestanka kaže: “Mi smo na nasip u Crvenki došli tako što smo odlučili da promijenimo stalnu lokaciju na kojoj Jelena redovno trči i trenira jer kad smo otišli tamo vidjeli smo da je velika gužva. I onda smo mislili da li da se vratimo kući ili da ipak odemo na kanal u Crvenki. Poslije kraćeg dogovaranja između mene i Jelene mi smo odlučili da odemo na kanal da bi ona trenirala na miru”. To govori da niko sem njih dvoje nije mogao da zna da će oni biti na tom mjestu osim ako Zoran toj osobi to nije javio. Mislim da ta mogućnost otpada, ne vjerujem da je bilo ikakvog javljanja i da niko nije znao sem njih dvoje da će oni biti tamo – priča Zdravković.

Kao treći razlog koji navodi na sumnju da Zoran mora da zna ko je ubio Jelenu Marjanović je pranje kuće varikinom.

– Nestala Vam je supruga, a onda su je pronašli mrtvu, odnosno ubijenu. Neko vam se nadvio nad porodicom, neko želi možda da vas sve uništi iz ko zna kog razloga, vi u tom trenutku razmišljate da uradite generalno čišćenje kuće i to ni manje ni više nego varikinom. Ima bezbroj svjedoka da je to istina. To je snažno hemijsko sredstvo i poznato je da su je članovi mnogih poznatih klanova koristili da bi otklonili tragove DNK jer varikina uništava DNK. Takođe smo čuli i priče o pranju jedne fotelje. Fotelju su navodno dva puta prali članovi ove porodice. Zašto je to bilo tako važno, šta su oni to prosuli na toj fotelji? Jako je bitno pitanje gdje je te fotelja nestala i na kom se možda smetlištu sada raspada, i da li možda iako je dva puta dobro oprana sadrži neke bitne tragove za ovaj slučaj – kaže detetkiv.

Razlog broj četiri je što se Zoran i Jelena nikada nisu razdvajali.

– Prema svjedočenju svih prijatelja porodice, roditelja, kolega, prema Jeleninoj priči i prema Zoranovoj, oni su uvek bili zajedno. Non stop je bio pored svoje supruge i stalno je volio da bude u njegovom vidokrugu. Sve je znao šta ona radi. Ako neko toliko vodi računa o svojoj ženi i koji je drži kao malo vode na dlanu prosto je nemoguće pod takvim okolnostima da ne zna ko je nju ubio – tvrdi Zdravković.

Peti razlog je, kaže detektiv, nedostatak interesovanja za pronalazak ubice.

– Jelena je ubijena, sahranjena je, sve ide svojim tokom. Zna se kakvi su običaju u Srbiji i kako se ponašaju ljudi koji su u žalosti. Za vrijeme ovog perioda Zoran je dao više intervjua za različite medije i nije delovao kao čovjek koji je u nekoj posebnoj žalosti, ili je to vidno prikrivao. Zapazio sam da on konstantno brani sebe i svoju porodicu pred medijima umjesto da traži ubicu. I dok još nije prošlo ni 40 dana on je u svoju kuću doveo novu ženu i počeo je sa njom zajednički život – zaključuje detektiv u emsiji Čudne priče Agamemnon produkcije, piše Kurir.

