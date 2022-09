JOVANA LJUBOMORISALA KARIĆU NA POKOJNU DIJANU?! Ovo je kap koja je prelila čašu: Više voliš nju MRTVU nego mene ŽIVU!

Jovana Ljubisavljević i Stefan Karić nedavno su stavili tačku na svoju ljubavnu vezu, a prema saznanjima medija, tom događaju prethodio je veliki broj svađa, piše Pink.

Dobro obaviješten izvor blizak nekadašnjem paru otkrio je da je Jovana bila veoma ljubomorna i da je istina da je gušila Stefana, ali da je on presekao kad su se posvađali zbog njegove bivše djevojke Dijane Milojković.

Jednog dana u porodičnoj vili Karića, koja se nalazi na Zvezdari, izbila je velika svađa jer je Jovana rekla Stefanu da više voli bivšu mrtvu djevojku nego nju, koja je pored njega i čekala ga je da izađe iz “Zadruge”.

Jovana je napravila scenu u kući jedan dan bez razloga. Svakodnevno ga je gušila pričama o tome kako ga je čekala iz “Zadruge” i nije mu dala prostora da diše. Kap koja je prelila čašu bila je kad se Jovana uporedila s pokojnom Dijanom. Kao da je pokušavala da isprovocira Stefana. Na kraju mu je rekla: “Više voliš nju mrtvu nego mene živu” i tu je svađa kulminirala. Stefan joj je rekao da nije normalna, da je bolesno ljubomorna i da joj preko toga nikad neće preći – ispričao je za medije Stefanov dobar prijatelj.

Nisam ispunio njena očekivanja. Ja sam prolupao po izlasku iz rijalitija. Bježao sam od ljudi i nje, htio sam da se osjetim slobodno i da prodišem. Pitala je zašto me ne poljubiš? Zašto ne sjediš pored mene? Stalno nešto zašto, i to je uticalo na moju odluku. Jednostavno me njeno ponašanje ohladilo. Očekivala je više od mene. Slažem se da sam ispao loš. U jednu ruku fer, u drugu loš – ispričao je Stefan u emisiji “Narod pita”.

