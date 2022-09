ZADRUGARKA IZBOLA DEČKA – šok na SISTEMATSKOM pregledu! Svi se SLEDILI – tukla ga, bila van svijesti

Rijaliti “Zadruga” ne prestaje sa emitovanjem, iako je prvobitno bilo rečeno da šeste sezone neće biti.

Mitrovići su promijenili plan i zbog velikog broja gledalaca i fanova, odlučili su da produže svoj projekat.

Takmičari su već izabrani i na velelepno imanje u Šimanovcima useliće će 9. septembra, u 21 čas.

Prije ulaska, svi budući zadrugari morali su da prođu sistematski pregled, gdje smo imali prilike da ih upoznamo.

Jedna od učesnica je i treperka Dijana Durlević iz Makedonije, koja ulazi kako bi promovisala svoju karijeru. O svom turbuletnom životu pričala je pred našim kamerama.

– Ulazim kao slobodna. Imala sam trogodišnju vezu, raskinuli smo, ja sam njega tukla. Imamo i svjedoke. Probola sam ga viljuškom u ruku, nisam htjela, stvarno me je iznervirao. Stvarno je bio stoka i govedo. Mene nervira nepravda i kad me neko pravi budalom, tad se svađam. Ja sam se prepala isto kad sam ga ubola, nisam bila svijesna. To je bilo ranije, kad sam bila mlađa, u “Zadruzi” to neću raditi – rekla je Dijana, a ceo intervju poslušajte u videu ispod.

