CAR OTKRIO SVE O DALILINOM TAJNOM MOMKU- SKANDAL U EMISIJI UŽIVO: Otkrio ko je Gringo – najpoželjniji neženja iz Hrvatske

David iz Beograda je kraj telefona. Care, imam jedno pitanje za tebe, da li ste se ti i Dalila pomirili ili niste – pitao je gledalac.

Ne, ne, nismo. Mi smo završili odnos nekoliko dana nakon izlaska iz rijalitija. Ostaće na tome. Ja sam rekao posljednji put, da ja smatram da je stvarno bila zaljubljena i da sam i ja isto. Možda se jesmo utripovali, da je to bila strast, da ne neka istinska ljubav. Kad je bila sa Anđelom, valjda je rekla da nije ljubav. Gringo je Bog. Šta god ona rekla, moje mišljenje ostaje isto, kakva god da je bila, bolesna i da nije, bila je ljubav. Sve u jednom! Nije uspjelo i tamo se to trebalo onkočati, ali bi svaki put poklekli ili ona ili ja, ali smo se vraćali jer smo živjeli pod istim krovom. Ljudima koji me podržavaju, moji prijatelji, ne volim i ne dozvoljavam. Ja ako imam problem sa Dalilom ili Majom, imam ja. Ne treba niko da blati te ljude iz moje podrške. Nisam za to, znaš, da sad dođe neko sa kim sam ja dobar, pa zamisli da Šebez i Zola udare po Dalili – rekao je Car.

Care, je l’ možeš da me poslušaš ili samo ti pričaš? ja sam tebe slušao dosta Care, slušaj ti mene. Moje mišljenje je da je voliš, nego samo tako pričaš – rekao je gledalac.

Da li su ostala neka osjećanja poslije svega – pitao je Darko Cara.

Kada mene, Darko, mi se ne viđamo i nemamo kontakt, ali kada me nešto ne pogađa i ne razmišljam o nekim stvarima, onda sam anulirao tu emociju. Što se tiče priče sa Gringom, naišao sam na neki hejt što se tiče Gringa. Ozbiljna je ljudina i muškarac koji pokazuje kako treba jedan muškarac da se…Ja Grigna neću dostići. Pokušao bih nekada, ali nisam ja taj štih. Htio sam Zoli da kupim sat, ap da ugraviram datum kad je pjesma, ali me skuplje košta gravura – rekao je Car.

Čuo sam da se komentariše da je fejk sat – rekao je Zola.

Care, čuo sam preko fejsbuka, ne znam da li je to istina, da sui napisali da je Dalila bacila neke magije na njega, a to su napisale njegova mama i sestra – pitao je gledalac.

Moja mama i sestra stvarno osobe koje se bave tim stvarima, niti su primitivne, ni ja ne bih da ulazim u to. Ja sam u svađi sa Dalilom govorio takve stvari, a ne znam ni da li postoje – dodao je CAr.

Čuo sam za to, taj sat ili nešto. Bila je neka priča, bile su tu neke dvije zadrugarke, bio je prošle sezone učesnik, kaže: “Bio je fejk” – ubacio se Zola.

Dosta su mi ljudi za Gringa pisali, da je iz Zagreba, gdjje mnogo ljudi poznajem. Nisam se raspitao. Nije ona mene zamijenila, ona i ja smo prekinuli odnos. Taj lik meni ništa nije zamjerio, ali kada su mi dolazile informacije, nisam govorio, jer ne znam da li su vjerodostojne. Čak mi se bivša Gringova djevojka javila, neke informacije mi je iznosila, koje me nisu zanimale. Javila mi se djevojka iz Zagreba, koja je bila povezivana sa mnom, da je Dalila reagovala na nju. Automatski, nije ni izgovorila do kraja, ja sam prekinuo. Ne zanima me! Evo sad kažem, sve što mi šaljete vezano za tog Gringa, mene to toliko ne intresuje. Mislim da Sale Luks bespotrebno me ponižava i pominje mene na ružan način. Po pitanju tog Gringa, ja mogu reći da je čojvek odličan. Neko ko joj posveti pažnju, kupio joj poklone, roleks sa posvetom, ne znam šta joj sve priušti…Moram ti reći da imamo grupni čet, tu pišem o svim bivšim zadrugarima. Napisala je bivša zadrugarka jedna da je Gringo najpođeljniji neženja trenutno na Balkanu – rekao je Car.

Ti misliš da se Dalila ne ponaša prema njemu adekvatno, jer ga ne priznaje javno – pitao je Darko.

Javno se nabacuje drugim momcima, pa da, na primjer Anđelo. Ne zove ga na rođendan. Ona je došla u rijaliti i rekla da je domaćica iz braka, a kroz par mjeseci je ona postala brend, a poslije toga u ikonu, a nakon tri jmeseca imperija. Od domaćice iz Gornjeg Šepka, mirne žene, u brend, u ikonu, pa u imperiju – rekao je Car.

Marijana je rekla da je ona sveta Marijana – rekao je Darko.

Možda im je pomogao Karamujić – rekao je Zola.

Ja sam evoluirao u magare! Đedović može, razumeš, kad dođe u studio ili od kuće kad daje izjavu, može da kaže, neće mu uzimati to, kao meni koji sam deo te ljubavi – dodao je Filip.

Šta je značila rečenica: “Nekome Gringo, nekome Bingo” – pitao je Darko.

Ja smatram da je meni Gringo bio Bingo, kao što sam ja bio Bingo Dejanu. On je meni bingo bio što je devojku sa kojom sam bio, usrećio – rekao je Car, piše Novi.

