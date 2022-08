“KOD NAS U KUĆI SU…” – OSMAN KARIĆ OTKRIO ŠTA SE DESILO U NOĆI KADA SU STEFAN I JOVANA RASKINULI: Neće više da šuti

On se sada oglasio za medije i otkrio da se nada i čvrsto vjeruje da će doći do pomirenja misice i njegovog nasljednika.

– Sumnjao sam da je došlo do nekih svađica, ali baš raskid mi nije pao na pamet. Iskren da budem, bio sam zatečen. Žao mi je, ali se i nadam da će se usijane glave ohladiti pa će samim tim doći do pomirenja. Jovana je izašla sa Stefanom to veče, ali se nije sa njim vratila. Stvari i garderoba su još uvijek tu kod nas u kući. Razloge svađe i to ko je slao poruke, a ko išao u barove, ne bih komentarisao. Jednostavno, njihovim svađama nisam prisustvovao, pa ne želim ni da ih komentarišem. Ja sam rekao Stefanu: ”Ako je voliš svim silama gledaj da se pomiriš, ako ljubavi nema, nikada je neće ni biti. Ljubav se desi ili ne, ljubav nema pauze. Ljubav kad nestane, sva vrata se zatvore, pa i srce – rekao je Osman, a prenosi “Republika”.

Podsjetimo, po izlasku iz Bijele kuće, Stefan je odlučio da stavi tačku na vezu sa Jovanom, i dok je on navodio razloge raskida, ona nije željela ništa da komentariše.

