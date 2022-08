“MORAO SAM DA ZOVEM POLICIJU” MAJA GA UNAKAZILA: Žestoki haos Maje i Filipa – pokazao povrede u emisiji

Emisija “Narod pita” je upravo počela, a voditelj Darko Tanasijević je večeras ugostio Đoleta VIP Kralja, Stefana Krstovića Krleta, kao i Lazara Čolića Zolu, piše Novi.

Nakon što je predstavio goste, Darko je poveo razgovor sa njima o pomirenju Filipa Cara i Maje Marinković.

Udarna vijest nedjelje jeste to pomirenje Filipa Cara i Maje Marinković – pitao je Darko.

Ja sam bio u šoku, tek danas sam čuo. Kad sam prekinuo lajv, vidio sam da su se pomirili. Ja sam ga nazvao, ali se nije javio – rekao je Krle.

Nju u se**u ne može niko da zamijeni – ubacio se Đole.

Ja sad slušam vas trojicu i zamišljam da sam gledaoc, fino je čuti. Ovo su nokti…Slušajte ovo. Ja sam sinoć morao da zovem policiju na Voždovcu. Djevojka je u taj momenat došla i njenog nekontrolisanog ponašanja, da ja nisam znao šta da radim. Ja sinoć noć koju sam prošao sa Filipom, Majom i mojim drugom, nisam nikada! Uspio je nekako da se razdvoji. Djevojka šta je radila sinoć. Spopada ga, maltretira ga, zove oca i priča da je on maltretira ga. U jednom momentu je u sobu, u hotelu gdje se ja nalazim, u sobi, pepeljaraca puna pikavaca, uzela je ijcelu, kad je podera u zid gore. Komad je pogodio u glavu ovog mog druga u glavu, ostao je čovjek živ i zdrav – počeo je Zola.

Otkud Maja i Filip u tvojoj sobi – pitao je Darko.

Car je htio da joj pruži drugu šansu. Ona njemu priča da je on nju diskvalifikovao iz “Zadruge”. On meni govori da je on sam sebi kriv, jedva sam ga jutros doveo do druge lokacije. Snimamo spot za moju novu pjesmu “Lažni kum”, on je glavna uloga, a i za to mu pravi problem…Njih dvoje se raspravljaju na krevetu sinoć, ona ga napada, on joj kaže: “Nemoj zvati oca, da mu praviš problem”. Imao sam ja taj problem sa nekom takvom osobom, M.K. Ona Takiju govori da je Filip maltretira, a tu svedoci moj drug i ja. Šta bi mogao otac da pomisli tada? Ja vam se kunem u sve na svetu, niko je pipnuo nije, ona je odjednom krenula da pravi haos…Sjedimo na krevetu, ona njemu kreće da kopa oči, ja uzmem telefon da snimam. Ona me je provalila da snimam, bacila mi telefon, krenula mene da grebe – dodao je Zola.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari