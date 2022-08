RAT IZMEĐU DEJANA I CARA NE PRESTAJE – i to sve zbog Dalile: Otkrio da su se VIDJELI i raskrinkao LAŽ

– Nije on bijesan na druge nego na sebe, ima 30 godina a nema ni kučeta ni mačeta, živi sa mamom i tatom, nije ostvaren ni u jednom životnom pravcu – glasio je tvit.

– E moj tviterašu, da sam ja mamu slušao, dokle bih dogurao – nasmijao se Car.

– Da se osvrnemo na emisiju u kojoj si trebao da budeš gost a nisi se pojavio. Da li ti je bilo krivo da je onako ostaviš pognute glave, ona je izgubila brak i reputaciju zbog ljubavi prema tebi? – pitala je voditeljka.

– Mislim da je to teška riječ, jer bi se to možda desilo i zbog nekoga drugog… Iritirale su me mnoge stvari i nikada nisam imao problem da to i kažem… Da li bi ona sve to isto uradila ili ne, sa nekim drugim i to je upitno, ne mogu to da znam… Na dan emisije, nije mi bilo okej, bio sam slomljen. Otišla je sama, kada sam vidio njeno ponašanje i reakciju, bilo mi je žao. Obukao sam se, ustao i došao, bio sam na rampi ali nisam mogao da uđem… Žena je došla, ja sam spavao, bilo je ono, samo bum bum i idemo… Bukvalno sam bio u fazonu da ne odemo oboje, po cijenu da budemo kažnjeni… Dosta mi je bilo svega iskreno. Ona je odlučila da ide, ja sam bio ljut, ali kada sam je vidio u emisiji, došao sam… Ujutru sam došao do nje i izvinio se… Nakon nekoliko dana, imao sam situaciju da ja budem sam sa Dejanom i Aleksandrom, koji su na neki način ‘naši protivnici’, pa sam zastupao mene i Dalilu. Evo, iskreno, Dejan i ja smo stvorili neko uzajamno poštovanje, zato sam i ljut što nas je nazvao folirantima, jer ja nemam dodirnu tačku sa njom više. Nemam potrebu ništa da sakrivam, tamo gdje sam trebao nisam, zašto bih sada? – govorio je Car.

– Ko je po tebi folirant i skrivao emocije? – pitala je Ivana.

– Pa on je prvi, sakrivao emocije više puta – odgovorio je.

– Da li misliš da on i dalje voli Dalilu? – nastavila je.

– Sad šta god da kažem, ispašće da uzvraćam… Ne mislim o tome, iskreno. Ne znam ni šta da mislim, mislim da ne. Ne znam. Nelogično je to što je rekao da ga ništa ne zanima, a na kraju je otišao po auto, to sa kučetom… Ne znam, on opet ima pravo na to. Ne pratim, ali neke stvari ne mogu da ne znam, jer koliko god da ne pratim, iskaču mi na sve strane. To je normalno… Krivo mi je zbog svega lošeg što sam uradio bilo kome… – odgovorio je Filip, piše Srbija danas.

