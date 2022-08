IŠLI SU NA ISTA MJESTA – Stefan prokomentarisao nagađanja o Jovaninim i Lukinim ‘slučajnim’ susretima

U toku je emisije “Narod pita”, voditeljka Ivana Šopić je ugostila Marka Đedovića i Stefana Karića.

Uslijedilo je naredno uključenje.

Stefane, neću ništa da ti kažem. Nemam prava da komentarišem ništa. Ja smatram da ova emisija služi da se komentarišu stvari koje su bile tokom rijalitija, a ne ono što je bilo nakon, ko je raskinuo, sa kim je poslije i šta rade – rekla je gledateljka.

Slušala sam prethodne gledaoce koji su se javljali, kažu da se kleo na zvaničnu ljubav, pa svi smo mislili nekad da će nam ljubavi trajati zauvijek. Dalila je rasturila svoj brak, pa je nastavila dalje, kao i Dejan. To se sve dešava u životu, meni je sve to malo primitivno. Pozdravila bih Marka, biće mi žao ako ga ne budem vidjela u rijalitiju, njegovo ponašanje mi se jako svidjelo. Nisam čula o tebi mnogo, osim u toku rijalitija. Znam samo da si iz imućnije porodice, a ponašaš se kao običan mladić. Higijena vam je bila odlična, zanima me šta misle o higijeni žena u rijalitiju – rekla je gledateljka.

To je nevjerovatno da su žene jako neuredne i ne vode računa o sevbi. Svako veče su iste cipele za stolom, samo kod druge osobe. Kada imaju ženske probleme jednoim mjesečno, tada kupatilo izgleda užasno – rekao je Stefan.

Rešićka se trudila i čistila – rekao je Marko.

Kako komentarišeš to što je ona zapratila sadašnju djevojku svog bivšeg dečka, zašto je to zanima šta on radi sa svojom djevojkom – glasilo je pitanje.

Načuo sam to, da su bili zajedno na nekim mjestima. Govorilo se da je tamo išla da bi vidjela njega – rekao je Stefan.

Stefane, kada ćeš se vratiti na Tviter – glasilo je pitanje.

Otvorit ću, jako mi se sviđa Tviter, ima dobrih fora – rekao je Stefan.

Mislim da je vrijeme da nam se Karić izvini po pitanju svega što smo pričali u vezi Jovane – glasilo je pitanje sa Tvitera.

Nemam kome da se izvinjavam nikom kada je Jovana u pitanju, nije me prevarila, nema razloga – rekao je Stefan, piše Alo.

Facebook komentari