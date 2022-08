OGLASILA SE DALILA NAKON RASKIDA: Evo šta je pravi razlog, ne može da se oporavi

Stefan Karić je otkrio da je stavio tačku na odnos sa voditeljkom Jovanom Ljubisavljević.

Nakon toga, Dalila Dragojević, koja je tokom Zadruge 3 bila zaljubljena u Karića kako se tada spekulisalo, oglasila se i prokomentarisala njegov raskid.

– Stefan ima pravo da misli šta želi. Ja mu njegovo mišljenje nikada nisam osporila, niti ću. On je jedina osoba koja me nikada nije uvrijedila, za mene sjajan momak! Istina neka ostane u Zadruzi 3 i nema potrebe više da se povlači ta tema – govori Dalila i nastavlja.

– Što se tiče raskida Jovane i njega, ne znam koji je razlog ali sigurno postoji. Mislim da, mi svi koji izađemo iz rijaltija, generalno nismo za veze dok se ne oporavimo od svega. Mislim da to provođenje sa nekim 24h previše guši i onda dolazi do zasićenja. Ništa više ne bih dodala.

Podsjetimo, Stefan je iznio sve detalje raskida njega i Jovane.

– Što se toga tiče, sve što je lijepo ima kraj. Mislim da je došao taj kraj moje veze i da je tako vjerovatno najbolje trenutno za nas dvoje. Nisam dobro psihički , posljedice postoje. Želim da se osjetim slobodan, ne treba mi pritisak, da me neko steže, da me davi. Iz tog nekog njenog straha da me ne izgubi, na kraju me je izgubila – rekao je Stefan, piše Novi.

Facebook komentari