CAR PROGOVORIO O POMIRENJU DALILE I ANĐELA, ŠOK U EMISIJI: Otkrio nepoznate detalje, NEOČEKIVAN PREOKRET

– Dobro veče, dragi gledaoci, večerašnji gosti su Dejan Dragojević i Filip Car. Zadruga je tek počela, nakon što se završila, ljudi kažu da su tek sad počele da padaju maske, šta vi kažete o tome – upitala je Dušica.

– Možda maske nisu ni pale, možda su ljudi pogrešno gledali, možda su oni sami nekome stavljali te maske – kazao je Dejan.

Kada se Zadruga završi, samo ide nastavak. Mnoge stvari se vide unutar rijalitija, a neki ljudi ga nastave nakon izlaska. Neki postanu nakon izlaska partneri. Sa jako malo ljudi se viđam, nisam željan tih ljudi – rekao je Car.

– Sreli ste se i pozdravili, Dalila je objavila da se neki momak vozi u autu, Filipe da li si očekivao da li će naći novog dečka, tako brzo – upitala je Dušica.

– Kako brzo? Imala je muža i našla dečka za 20 dana, a sad kad je slobodna našla se kad treba – kazao je Car.

– Vjerujete li da je sa Anđelom – pitala je Dušica.

– Mene svi time zamaraju, neka se ona oslobodila mene, nije važno sa kim je. Mene to ne zanima. Krivo mi je samo što je prošlo malo vremena, a mene upoređuju sa cijelom situacijom. Ne zanima me sve to. Meni je to sve normalno, ja sam navikao da ulazim i izlazim brzo odnosa. Žene sa kojima sam ja bio su isto takve. Ona je bila udata, pokušala sa Anđelom. Ne ide ona na Ostrog, već tamo gdje idu slobodne, razuzdane djevojke. Neke idu tamo poslom, neke da se odmore. Imao bih veći problem da je drugačije. Meni su rekli da ne jede, ne spava, da ne može da preboli. Meni je bilo krivo, da je bilo ko u pitanju, bilo bi mi krivo. Drago mi je što je ipak ovako, da se završilo. Nadam se da je našla svoju sreću – rekao je Car.

– Care, ti si tražio da ona ne ulazi u svađe sa Dejanom, na početku – rekla je Dušica.

– Jer smo mi zgriješili, nije on. Nisam želio da ona kao djevojka pokazuje ružnu sliku. Nisam ni želio zbog našeg odnosa da ulazi u sukobe. Bio sam protiv toga, ona je sama promijenila lijepu sliku koju sam imao o njoj, njenim postupcima sa Dejanom. Kada je ulazila u vezu sa mnom, on joj je buio kriv. Kada se pomirila sa Dejanom, ja sam joj bio kriv. Svaljivala je stalmno krivicu na druge ljude – rekao je Car.

– On na početku nije govorio o situaciji sa porodicom, shvatio sam da je on nju vodio da joj istejruje đavole, tu sam se zapitao. Jedna bliska osoba mi je poslala video gdje su se oni posvađali, govorili su da se neka situacija desila slična kao u rijalitiju, da je preljube bilo – rekao je Car.

– Dobro, bilo je nekih stvari, ali je bilo sitnih provokacija koje ja ne želim da komentarišem – kazao je Dejan .

– Oni odu da razgovaraju kod bazena, dok smo se mi muvali, a ja nisam mogao da znam o čemu se tu radi. Ona se meni predstavila kao idealna, presveta, tada mi nisu rečene neke stvari, da nije sve bilo idealno u njihovom braku. Ne krivim ja, mi smo sami radili neke stvari. Sve se izdešavalo na neki čudan način, kod njega su to bili ispadi gdje je lomio čaše, a ja sam bio agresivan. Svi su mi rekli da sam bio drugačiji, kada nismo bili zajedno. Sve je bila zabluda , a ona ne može da kaže da o meni nije znala sve – rekao je Car.

– Da li je još voliš – upitala je Dušica.

– Ne, ja ne mogu da dokažem neke stvari, neobjašnjive su. Bio sam izigran, o meni se sve znalo. Ja o njoj nisam mogao sve da saznam, piše Srbija danas.

