JOVANA JEREMIĆ ZADALA POSLJEDNJI UDARAC MAJI MARINKOVIĆ: Ovakvo poniženje se ne pamti

Javno prepucavanje Jovane Jeremić i Maje Marinković ne prestaje, a nakon što je starleta sasula niz brutalnih uvreda na račun voditeljke, pa ju je tako nazvala i “velikom oralnom gromadom”, sada se za Kurir oglasila i Jeremićeva, koja je u svom stilu odgovorila bivšoj rijaliti učesnici.

– Maja je na vrijeme shvatila da svako ko ulazi u rat sa mnom, da je sve bitke unaprijed izgubio. Ona je još jedna u nizu koja se povukla iz razloga što ona ne može da ide protiv nekoga, ko je u životu uložio svoju čast, obraz i zdravlje da bi bio to što jeste. Svaki rat protiv Jovane Jeremić je izgubljen rat i te bitke su unapred izgubljene bitke. Zato svima savjetujem da se ne igraju sa vatrom, jer moj jezik reže jače i oštrije od bilo kog mača, a moji verbalni rafali pogađaju jače i ciljaju pravo u centar srca – istakla je Jovana, pa dodala:

– Što se tiče reklame, Maja je to sve pokušavala preko mog imena. Mnogi su to radili prije Maje, mnogi to rade i poslije Maje, ali nažalost, oni nisu dobili ništa osim diskreditacija. Jedino je raslo moje ime, jer je jedna Jovana Jeremić. A raznih Maji, Paji, Raji, Marijani će biti, ali Jeremić Jovane više nikad neće biti. Ona je unikat, samo jedna. Nije savršena, ali je original. Jovana Jeremić – moj jovanizam – u svom stilu je završila voditeljka za Kurir.rs.

