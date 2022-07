DALILA UDARILA NA BILJANU DRAGOJEVIĆ: Nakon razvoda poslala sramotnu prozivku – SKANDAL!

Bivša zadrugarka i drugoplasirana Dalila Dragojević tokom emisije ,,Zadruga – Narod pita” se iznervirala, kada su je gledaoci pitali zbog čega je zadržala prezime još uvijek zakonitog supruga Dejana Dragojevića, kog je prevarila sa Filipom Carem u rijalitiju.

Gledaoci su insistirali na tome da ona mora da menja prezime jer nije dostojna onog koje nosi.

– Pitanje za Dalilu, zbog čega si zadržala prezime Dragojević, a ne voliš tu porodicu, imaš svoje prezime – upitala je gledateljka.

– Ostaviću prezime, da imate o kome da pričate. Zadržaću to preziime, samo ću dodati svoje. Napravite peticiju da ga promenim, pa ću tada to uraditi! Ne zanimate me, gospođo! Znate li ko je još zadržao prezime Dragojević? E pa… – rekla je Dalila, aludirajući na Biljanu, Dejanovu majku, koja se razvela od njegovog oca Gorana Dragojevića, piše Srbija danas.

Facebook komentari