“DALILA IMA HARIZMU MRTVE BABE” FILIP OBRUKAO DALILU KAO NIKO: Neće joj biti dobro

– Da kažem da mi je grozno to potenciranje firičkog izgleda i to pljuvanje. Htela sam da pitam: Kako je moguće da je ne prihvata ni jedna porodica? Kada svi kažu da si loš čovek, a ti sama jedna govoriš da si dobar čovek. Mislim da je vrlo svesna šta je uradila i sa pravom je ostavio. Što se tiče Maje, ali mislim, rang i nivo devojkaka sa kojima si bilo, mislim stavrno. Ajde da uporedimo sve te devojke sa malom Anđelom. Naravno da tvoji roditelji neće biti okej da ti budeš sa takvim devojkama. Dalila ima harizmu mrtve babe. Htela bih da te pitam nešto: Da možeš da vratiš vreme, da li bi se potrudio oko to veze sa Anom i pokušao da nju modeluješ po sebi ili da budeš sa Dalilom? – upitala je gledateljka, piše Novi.

– Nije ni Ana cvećka, tako da… Ne bih se mirio sa Dalilom. Jedino mi je žao tih nekih scena koje sam ja dozvolio i toga da napravim od sebe nešto što neko želi da ja budem. Ja smatram sebe puno inteligentnije od svih tih djevojaka. Ne bih ja sebi smeo da dozvolim te neke situacije. Da mogu da vratim vrijeme, ja bih stupio sa Dalilom u odnos. Žao mi je što sam se upetljao u te neke stvari. Čim sam se ja upetljeo u nečiji brak, onda taj brak nije dobar. Mislim da su oboje krivi što je njihov brak završio. Nije mi jasno bilo šta što su oni iznijeli. Nije mi jasno da žena koja je pričala da ima sređen život, plače i uzima ljudima novac. Oboje što su nama prezentovali, ispostavilo se da nije bila istina. Nije mi žao što sam se upleo u neki brak. Ja sam probao nešto što sam ja htio i gdje sam bio zaljubljen, ja sam to uspio da ostavrim. Ona je bila upoznata jako dobro sa mnom, i ono kakav sam ja i kako mogu da budem. Ja nisam znao šta ja dobijam i dobio sam jednu lažnu priču i jednu lažnu predstavu. Ne kajem se što sam ušao u odnos sa njom, nego što sam se vratio u odnos koji sam raskinuo. Uvijek sam mislio da je tu nešto iskrivljeno. Mene je njeno arogantno i bezobrazno ponašanje koje mene dovede do ludila. Čim je u nekom okruženju, nešto ne štima, nešto nije dobro. Meni je i Dejan enigma i misterija. Od braka do svega što se pričalo, to mi je malo nejasno. Tako je neke stvri iznio a bio je tamo pet godina, pa i ta promjena vjere, mnoge stvari su enigma. Nisam bio ni sa jednom za ovih dvadeset dana, to je pohvala za mene – rekao je Car.

– Ona je tebe navukla i ona je tebe ukanalila i izvlačila od tebe najgore. Ona se povukla u šepak. Ja sam se razvela i pomirila sam se i onda čekamo sada drugo dete. Dejan je neko ko je ušao u odnos kada je bio jako mlad, on je pokvaren. Ona je već prošla nešto, on je bio odličan materijal njoj za pranje – pričala je gledateljka.

